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Путин отметил значимый вклад "Синары" в создание скоростных поездов

Путин отметил значимый вклад "Синары" в создание скоростных поездов - 11.11.2026, ПРАЙМ

Путин отметил значимый вклад "Синары" в создание скоростных поездов

Президент России Владимир Путин в поздравлении группе компаний "Синара" с юбилеем отметил ее вклад в создание скоростных поездов и реализацию масштабного... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:54+0300

2026-11-11T10:54+0300

2026-11-11T10:59+0300

бизнес

россия

владимир путин

"синара"

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении группе компаний "Синара" с юбилеем отметил ее вклад в создание скоростных поездов и реализацию масштабного проекта по разработке первых отечественных высокоскоростных подвижных составов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием основания группы "Синара"... Особо отмечу значимый вклад группы "Синара" в создание скоростных поездов и реализацию масштабного проекта по разработке первых отечественных высокоскоростных подвижных составов, которые надежно свяжут регионы нашей страны, послужат укреплению технологического суверенитета России", - говорится в сообщении. Президент России отметил, что за прошедшие четверть века холдинг прошел большой, насыщенный путь, объединил десятки предприятий, занял лидирующие позиции в производстве современного железнодорожного и общественного транспорта, добился впечатляющих результатов в других сферах. Кроме того, по словам Путина, квалифицированные специалисты компании понимают важность стоящих перед ними задач и выдвигают на первый план такие существенные проблемы, как привлечение серьезных инвестиций, широкое внедрение цифровых технологий, модернизация существующих и строительство новых промышленных комплексов, повышение качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. "И конечно, отрадно, что ваша компания уделяет неустанное внимание проблемам безопасности и охраны труда, сотрудничеству с профильными образовательными учреждениями, реализации благотворительных программ и инициатив", - добавил президент России. Он пожелал группе компаний успехов в достижении намеченных целей и всего наилучшего.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, владимир путин, "синара"