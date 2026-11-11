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Путин отметил значимый вклад "Синары" в создание скоростных поездов - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Путин отметил значимый вклад "Синары" в создание скоростных поездов
Путин отметил значимый вклад "Синары" в создание скоростных поездов - 11.11.2026, ПРАЙМ
Путин отметил значимый вклад "Синары" в создание скоростных поездов
Президент России Владимир Путин в поздравлении группе компаний "Синара" с юбилеем отметил ее вклад в создание скоростных поездов и реализацию масштабного... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:54+0300
2026-11-11T10:59+0300
бизнес
россия
владимир путин
"синара"
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875101678.jpg?1794383948
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении группе компаний "Синара" с юбилеем отметил ее вклад в создание скоростных поездов и реализацию масштабного проекта по разработке первых отечественных высокоскоростных подвижных составов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием основания группы "Синара"... Особо отмечу значимый вклад группы "Синара" в создание скоростных поездов и реализацию масштабного проекта по разработке первых отечественных высокоскоростных подвижных составов, которые надежно свяжут регионы нашей страны, послужат укреплению технологического суверенитета России", - говорится в сообщении. Президент России отметил, что за прошедшие четверть века холдинг прошел большой, насыщенный путь, объединил десятки предприятий, занял лидирующие позиции в производстве современного железнодорожного и общественного транспорта, добился впечатляющих результатов в других сферах. Кроме того, по словам Путина, квалифицированные специалисты компании понимают важность стоящих перед ними задач и выдвигают на первый план такие существенные проблемы, как привлечение серьезных инвестиций, широкое внедрение цифровых технологий, модернизация существующих и строительство новых промышленных комплексов, повышение качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. "И конечно, отрадно, что ваша компания уделяет неустанное внимание проблемам безопасности и охраны труда, сотрудничеству с профильными образовательными учреждениями, реализации благотворительных программ и инициатив", - добавил президент России. Он пожелал группе компаний успехов в достижении намеченных целей и всего наилучшего.
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бизнес, россия, владимир путин, "синара"
Бизнес, РОССИЯ, Владимир Путин, "Синара"
10:54 11.11.2026 (обновлено: 10:59 11.11.2026)
 
Путин отметил значимый вклад "Синары" в создание скоростных поездов

Путин отметил значимый вклад "Синары" в создание скоростных и высокоскоростных поездов

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в поздравлении группе компаний "Синара" с юбилеем отметил ее вклад в создание скоростных поездов и реализацию масштабного проекта по разработке первых отечественных высокоскоростных подвижных составов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Поздравляю вас со знаменательной датой – 25-летием основания группы "Синара"... Особо отмечу значимый вклад группы "Синара" в создание скоростных поездов и реализацию масштабного проекта по разработке первых отечественных высокоскоростных подвижных составов, которые надежно свяжут регионы нашей страны, послужат укреплению технологического суверенитета России", - говорится в сообщении.
Президент России отметил, что за прошедшие четверть века холдинг прошел большой, насыщенный путь, объединил десятки предприятий, занял лидирующие позиции в производстве современного железнодорожного и общественного транспорта, добился впечатляющих результатов в других сферах.
Кроме того, по словам Путина, квалифицированные специалисты компании понимают важность стоящих перед ними задач и выдвигают на первый план такие существенные проблемы, как привлечение серьезных инвестиций, широкое внедрение цифровых технологий, модернизация существующих и строительство новых промышленных комплексов, повышение качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг.
"И конечно, отрадно, что ваша компания уделяет неустанное внимание проблемам безопасности и охраны труда, сотрудничеству с профильными образовательными учреждениями, реализации благотворительных программ и инициатив", - добавил президент России.
Он пожелал группе компаний успехов в достижении намеченных целей и всего наилучшего.
 
БизнесРОССИЯВладимир Путин"Синара"
 
 
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