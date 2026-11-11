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Путин: цифровые платформы придали мощный импульс российской экономике - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Путин: цифровые платформы придали мощный импульс российской экономике
Путин: цифровые платформы придали мощный импульс российской экономике - 11.11.2026, ПРАЙМ
Путин: цифровые платформы придали мощный импульс российской экономике
Цифровые платформы в России за последние годы придали мощный импульс отечественной экономике, прочно вошли в повседневную жизнь миллионов людей, заявил... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T17:16+0300
2026-11-11T17:16+0300
россия
технологии
владимир путин
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цифровые платформы в России за последние годы придали мощный импульс отечественной экономике, прочно вошли в повседневную жизнь миллионов людей, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей Дня платформенной экономики. "В ходе встречи представители органов власти и делового сообщества, ученые и эксперты обсудят широкой круг вопросов, связанных с цифровыми платформами. За последние годы они придали мощный импульс отечественной экономике, прочно вошли в повседневную жизнь миллионов людей", - говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля. Президент отметил, что предлагаемые российскими компаниями платформенные решения уже доказали свою эффективность, они востребованы на рынках множества зарубежных стран. Глава государства добавил, что передовые технологии позволяют обрабатывать большие массивы данных, быстро обмениваться информацией и безопасно заключать сделки, что открывает новые возможности для предпринимательства, делает товары и услуги более доступными, повышает конкурентоспособность производства. Также Путин подчеркнул важность совершенствования платформенной инфраструктуры, создания справедливых и комфортных условий для всех участников, включая малые и средние предприятия. По его словам, достижению этих целей послужит национальная стратегия развития цифровых платформ, которая сейчас разрабатывается в России и охватывает самые разные отрасли, в том числе здравоохранение, образование, рынок труда. "Уверен, что объединение усилий государства, бизнеса, общественных организаций будет содействовать укреплению экономического, технологического суверенитета России", - заключил президент.
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россия, технологии, владимир путин
РОССИЯ, Технологии, Владимир Путин
17:16 11.11.2026
 
Путин: цифровые платформы придали мощный импульс российской экономике

Путин: цифровые платформы придали мощный импульс российской экономике

© РИА Новости . Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкСовещание президента Владимира Путина с правительством РФ
Совещание президента Владимира Путина с правительством РФ - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Цифровые платформы в России за последние годы придали мощный импульс отечественной экономике, прочно вошли в повседневную жизнь миллионов людей, заявил президент России Владимир Путин, приветствуя участников и гостей Дня платформенной экономики.
"В ходе встречи представители органов власти и делового сообщества, ученые и эксперты обсудят широкой круг вопросов, связанных с цифровыми платформами. За последние годы они придали мощный импульс отечественной экономике, прочно вошли в повседневную жизнь миллионов людей", - говорится в приветствии, опубликованном на сайте Кремля.
Президент отметил, что предлагаемые российскими компаниями платформенные решения уже доказали свою эффективность, они востребованы на рынках множества зарубежных стран.
Глава государства добавил, что передовые технологии позволяют обрабатывать большие массивы данных, быстро обмениваться информацией и безопасно заключать сделки, что открывает новые возможности для предпринимательства, делает товары и услуги более доступными, повышает конкурентоспособность производства.
Также Путин подчеркнул важность совершенствования платформенной инфраструктуры, создания справедливых и комфортных условий для всех участников, включая малые и средние предприятия.
По его словам, достижению этих целей послужит национальная стратегия развития цифровых платформ, которая сейчас разрабатывается в России и охватывает самые разные отрасли, в том числе здравоохранение, образование, рынок труда.
"Уверен, что объединение усилий государства, бизнеса, общественных организаций будет содействовать укреплению экономического, технологического суверенитета России", - заключил президент.
 
РОССИЯТехнологииВладимир Путин
 
 
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