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Путин и Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество России и Киргизии

Путин и Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество России и Киргизии - 11.11.2026, ПРАЙМ

Путин и Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество России и Киргизии

Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T19:13+0300

2026-11-11T19:13+0300

2026-11-11T19:14+0300

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бизнес

владимир путин

садыр жапаров

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран. "Мы с вами встречаемся регулярно. У нас отношения развиваются по всем направлениям успешно. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызстана", - констатировал российский лидер, отметив, что товарооборот растет. "В прошлом году он увеличился более чем на 25%", - сказал президент. "У нас всегда в этом смысле есть о чем поговорить. Предлагаю как раз внимание уделить нашим отношениям по ряду текущих вопросов и по инвестиционным отношениям", - пригласил к диалогу своего собеседника Путин. Президент РФ поблагодарил своего визави за то, что тот принял участие в мероприятии по линии ОДКБ, и отметил, что было бы правильно воспользоваться очередной возможностью для обсуждения всех вопросов.

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россия, бизнес, владимир путин, садыр жапаров