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Путин и Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество России и Киргизии - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Путин и Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество России и Киргизии
Путин и Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество России и Киргизии - 11.11.2026, ПРАЙМ
Путин и Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество России и Киргизии
Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:13+0300
2026-11-11T19:14+0300
россия
бизнес
владимир путин
садыр жапаров
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран. "Мы с вами встречаемся регулярно. У нас отношения развиваются по всем направлениям успешно. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызстана", - констатировал российский лидер, отметив, что товарооборот растет. "В прошлом году он увеличился более чем на 25%", - сказал президент. "У нас всегда в этом смысле есть о чем поговорить. Предлагаю как раз внимание уделить нашим отношениям по ряду текущих вопросов и по инвестиционным отношениям", - пригласил к диалогу своего собеседника Путин. Президент РФ поблагодарил своего визави за то, что тот принял участие в мероприятии по линии ОДКБ, и отметил, что было бы правильно воспользоваться очередной возможностью для обсуждения всех вопросов.
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россия, бизнес, владимир путин, садыр жапаров
РОССИЯ, Бизнес, Владимир Путин, Садыр Жапаров
19:13 11.11.2026 (обновлено: 19:14 11.11.2026)
 
Путин и Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество России и Киргизии

Президенты России и Киргизии обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и его киргизский коллега Садыр Жапаров обсудили инвестиционное сотрудничество двух стран.
"Мы с вами встречаемся регулярно. У нас отношения развиваются по всем направлениям успешно. Россия остается ведущим торгово-экономическим партнером Кыргызстана", - констатировал российский лидер, отметив, что товарооборот растет. "В прошлом году он увеличился более чем на 25%", - сказал президент.
"У нас всегда в этом смысле есть о чем поговорить. Предлагаю как раз внимание уделить нашим отношениям по ряду текущих вопросов и по инвестиционным отношениям", - пригласил к диалогу своего собеседника Путин.
Президент РФ поблагодарил своего визави за то, что тот принял участие в мероприятии по линии ОДКБ, и отметил, что было бы правильно воспользоваться очередной возможностью для обсуждения всех вопросов.
 
РОССИЯБизнесВладимир ПутинСадыр Жапаров
 
 
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