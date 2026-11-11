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Работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут круглосуточно
Работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут круглосуточно - 11.11.2026, ПРАЙМ
Работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут круглосуточно
Работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:33+0300
2026-11-11T15:33+0300
2026-11-11T15:33+0300
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
Ранее в Крыму ввели режим ограничения потребления электроэнергии для недопущения аварии в энергосистеме.
"Энергетики круглосуточно продолжают работы по стабилизации энергоснабжения полуострова", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что в энергосистему Крыма поступает недостаточный объем электроэнергии, режим ограниченного потребления сохраняется.
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крым
Работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут круглосуточно
"Крымэнерго": работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут круглосуточно
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
Ранее в Крыму ввели режим ограничения потребления электроэнергии для недопущения аварии в энергосистеме.
"Энергетики круглосуточно продолжают работы по стабилизации энергоснабжения полуострова", - говорится в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что в энергосистему Крыма поступает недостаточный объем электроэнергии, режим ограниченного потребления сохраняется.