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Работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут круглосуточно

Работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут круглосуточно - 11.11.2026, ПРАЙМ

Работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут круглосуточно

Работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:33+0300

2026-11-11T15:33+0300

2026-11-11T15:33+0300

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Работы по стабилизации энергоснабжения Крыма идут в круглосуточном режиме, сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". Ранее в Крыму ввели режим ограничения потребления электроэнергии для недопущения аварии в энергосистеме. "Энергетики круглосуточно продолжают работы по стабилизации энергоснабжения полуострова", - говорится в сообщении. В пресс-службе подчеркнули, что в энергосистему Крыма поступает недостаточный объем электроэнергии, режим ограниченного потребления сохраняется.

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