https://1prime.ru/20261111/rasprodazha-875125325.html
В банке предупредили о новых уловках мошенников на распродаже 11.11
В банке предупредили о новых уловках мошенников на распродаже 11.11 - 11.11.2026, ПРАЙМ
В банке предупредили о новых уловках мошенников на распродаже 11.11
Всемирный день шопинга 11 ноября традиционно сопровождается распродажами, и этим активно пользуются мошенники. Команда ОТП Банка разобрала распространенные... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:00+0300
2026-11-11T18:00+0300
2026-11-11T18:06+0300
финансы
банки
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мошенники
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Всемирный день шопинга 11 ноября традиционно сопровождается распродажами, и этим активно пользуются мошенники. Команда ОТП Банка разобрала распространенные схемы обмана и подготовила памятку, которая поможет распознать уловки и сделать покупки без неприятных сюрпризов.Одна из самых частых схем — сайты-двойники. Мошенники копируют страницы популярных магазинов и маркетплейсов, обещая скидки до 90%. Адрес такого сайта может отличаться от настоящего всего одной буквой, поэтому важно самостоятельно заходить на сайт магазина или использовать официальное приложение. "Еще одна уловка — подарочные сертификаты со скидкой до 50%, которые могут оказаться украденными или уже активированными. Перед оплатой стоит проверить, есть ли такая акция у магазина", - предостерегли в банке.Также злоумышленники звонят или пишут от имени службы поддержки, предупреждая, что бонусы "сгорят" без подтверждения заказа. Под этим предлогом они просят назвать код из СМС. "Никому его не сообщайте, даже если собеседник представляется сотрудником магазина", — подчеркивают в ОТП Банке. Для поддельных розыгрышей мошенники создают ботов, которые обещают бонусы за покупки или большие скидки за подписку, а затем просят оплатить комиссию или перенаправляют на фишинговый сайт.Отдельная схема связана с сообщениями от псевдослужб доставки: покупателю приходит уведомление о задержке посылки и необходимости доплатить за хранение на складе. Ссылка для оплаты в таком сообщении обычно ведет на фишинговый сайт. Чтобы не стать жертвой, следует проверять статус заказа только в официальном приложении. "Даже если предложение выглядит заманчиво, сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть", — резюмируют в банке.
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финансы, банки, отп банк, распродажа, мошенники
Финансы, Банки, ОТП Банк, распродажа, МОШЕННИКИ
В банке предупредили о новых уловках мошенников на распродаже 11.11
ОТП Банк предупредил о мошеннических схемах в распродажу 11.11
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Всемирный день шопинга 11 ноября традиционно сопровождается распродажами, и этим активно пользуются мошенники. Команда ОТП Банка разобрала распространенные схемы обмана и подготовила памятку, которая поможет распознать уловки и сделать покупки без неприятных сюрпризов.
Одна из самых частых схем — сайты-двойники. Мошенники копируют страницы популярных магазинов и маркетплейсов, обещая скидки до 90%. Адрес такого сайта может отличаться от настоящего всего одной буквой, поэтому важно самостоятельно заходить на сайт магазина или использовать официальное приложение.
"Еще одна уловка — подарочные сертификаты со скидкой до 50%, которые могут оказаться украденными или уже активированными. Перед оплатой стоит проверить, есть ли такая акция у магазина", - предостерегли в банке.
Также злоумышленники звонят или пишут от имени службы поддержки, предупреждая, что бонусы "сгорят" без подтверждения заказа. Под этим предлогом они просят назвать код из СМС.
"Никому его не сообщайте, даже если собеседник представляется сотрудником магазина", — подчеркивают в ОТП Банке.
Для поддельных розыгрышей мошенники создают ботов, которые обещают бонусы за покупки или большие скидки за подписку, а затем просят оплатить комиссию или перенаправляют на фишинговый сайт.
Отдельная схема связана с сообщениями от псевдослужб доставки: покупателю приходит уведомление о задержке посылки и необходимости доплатить за хранение на складе. Ссылка для оплаты в таком сообщении обычно ведет на фишинговый сайт. Чтобы не стать жертвой, следует проверять статус заказа только в официальном приложении.
"Даже если предложение выглядит заманчиво, сохраняйте бдительность и не дайте себя обмануть", — резюмируют в банке.
В Роспотребнадзоре предупредили о поддельных сайтах с распродажами