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В РСТ оценили положительные эффекты от расширения авиасообщения с Египтом

В РСТ оценили положительные эффекты от расширения авиасообщения с Египтом - 11.11.2026, ПРАЙМ

В РСТ оценили положительные эффекты от расширения авиасообщения с Египтом

Дальнейшее расширение авиасообщения с Египтом увеличит спрос российских путешественников на 10-15% в ближайшие сезоны, сообщили РИА Новости в Российском союзе... | 11.11.2026, ПРАЙМ

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хургада

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дальнейшее расширение авиасообщения с Египтом увеличит спрос российских путешественников на 10-15% в ближайшие сезоны, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в среду министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи заявил РИА Новости, что Египет работает над увеличением числа авиарейсов и провозных мощностей воздушного сообщения с Россией на фоне роста потока российских туристов. "Египет остается направлением массового спроса. Если провозные мощности будут расти, а спрос сохранится, то в ближайшие сезоны можно ожидать прироста в диапазоне 10–15% в год", - цитирует РСТ руководителя направления туроператора "Спектрум" Ирину Колышкину. По ее словам, основу турпотока по-прежнему будут составлять Хургада и Шарм-эш-Шейх. При этом дополнительный потенциал есть у таких курортов, как Эль-Аламейн, Марса-Алам, Эль-Гуна, Сафага. В свою очередь руководитель PR-отдела туроператора Anex (члена РСТ) Виктория Худаева подчеркнула, что Египет в период с января по октябрь 2026 года показал рост спроса в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она также отметила, что расширение полетной программы - всегда хорошая новость для любого направления, однако делать прогнозы преждевременно, так как нужно точно понимать количество рейсов, их стоимость, географию вылетов из городов России.

египет

хургада

шарм-эш-шейх

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туризм, бизнес, россия, египет, хургада, шарм-эш-шейх, российский союз туриндустрии, рст, anex