https://1prime.ru/20261111/rasshirenie-875107886.html
В РСТ оценили положительные эффекты от расширения авиасообщения с Египтом
В РСТ оценили положительные эффекты от расширения авиасообщения с Египтом - 11.11.2026, ПРАЙМ
В РСТ оценили положительные эффекты от расширения авиасообщения с Египтом
Дальнейшее расширение авиасообщения с Египтом увеличит спрос российских путешественников на 10-15% в ближайшие сезоны, сообщили РИА Новости в Российском союзе... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:30+0300
2026-11-11T12:30+0300
2026-11-11T12:32+0300
туризм
бизнес
россия
египет
хургада
шарм-эш-шейх
российский союз туриндустрии
рст
anex
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875107886.jpg?1794389558
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дальнейшее расширение авиасообщения с Египтом увеличит спрос российских путешественников на 10-15% в ближайшие сезоны, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Ранее в среду министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи заявил РИА Новости, что Египет работает над увеличением числа авиарейсов и провозных мощностей воздушного сообщения с Россией на фоне роста потока российских туристов. "Египет остается направлением массового спроса. Если провозные мощности будут расти, а спрос сохранится, то в ближайшие сезоны можно ожидать прироста в диапазоне 10–15% в год", - цитирует РСТ руководителя направления туроператора "Спектрум" Ирину Колышкину. По ее словам, основу турпотока по-прежнему будут составлять Хургада и Шарм-эш-Шейх. При этом дополнительный потенциал есть у таких курортов, как Эль-Аламейн, Марса-Алам, Эль-Гуна, Сафага. В свою очередь руководитель PR-отдела туроператора Anex (члена РСТ) Виктория Худаева подчеркнула, что Египет в период с января по октябрь 2026 года показал рост спроса в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Она также отметила, что расширение полетной программы - всегда хорошая новость для любого направления, однако делать прогнозы преждевременно, так как нужно точно понимать количество рейсов, их стоимость, географию вылетов из городов России.
египет
хургада
шарм-эш-шейх
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, египет, хургада, шарм-эш-шейх, российский союз туриндустрии, рст, anex
Туризм, Бизнес, РОССИЯ, ЕГИПЕТ, Хургада, Шарм-эш-Шейх, Российский союз туриндустрии, РСТ, Anex
В РСТ оценили положительные эффекты от расширения авиасообщения с Египтом
РСТ: расширение авиасообщения с Египтом увеличит спрос российских туристов на 10-15%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Дальнейшее расширение авиасообщения с Египтом увеличит спрос российских путешественников на 10-15% в ближайшие сезоны, сообщили РИА Новости в Российском союзе туриндустрии (РСТ).
Ранее в среду министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи заявил РИА Новости, что Египет работает над увеличением числа авиарейсов и провозных мощностей воздушного сообщения с Россией на фоне роста потока российских туристов.
"Египет остается направлением массового спроса. Если провозные мощности будут расти, а спрос сохранится, то в ближайшие сезоны можно ожидать прироста в диапазоне 10–15% в год", - цитирует РСТ руководителя направления туроператора "Спектрум" Ирину Колышкину.
По ее словам, основу турпотока по-прежнему будут составлять Хургада и Шарм-эш-Шейх. При этом дополнительный потенциал есть у таких курортов, как Эль-Аламейн, Марса-Алам, Эль-Гуна, Сафага.
В свою очередь руководитель PR-отдела туроператора Anex (члена РСТ) Виктория Худаева подчеркнула, что Египет в период с января по октябрь 2026 года показал рост спроса в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Она также отметила, что расширение полетной программы - всегда хорошая новость для любого направления, однако делать прогнозы преждевременно, так как нужно точно понимать количество рейсов, их стоимость, географию вылетов из городов России.