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Названы регионы, где больше всего иностранцев оформили разрешение на работу - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Названы регионы, где больше всего иностранцев оформили разрешение на работу
Названы регионы, где больше всего иностранцев оформили разрешение на работу - 11.11.2026, ПРАЙМ
Названы регионы, где больше всего иностранцев оформили разрешение на работу
Больше всего иностранцев в 2026 году, оформивших разрешение на работу, трудятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: за девять месяцев в двух регионах... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T05:56+0300
2026-11-11T05:56+0300
общество
бизнес
санкт-петербург
москва
московская область
мвд
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Больше всего иностранцев в 2026 году, оформивших разрешение на работу, трудятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: за девять месяцев в двух регионах суммарно зафиксировано 51,4 тысячи таких сотрудников, следует из статистических данных МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Разрешение на работу - это документ, который подтверждает право на работу в России иностранного гражданина, приехавшего по визе. Если иностранный сотрудник прибыл в безвизовом порядке, вместо разрешения на работу оформляется патент. Согласно данным МВД, всего в России за девять месяцев 2026 года зафиксировано 215,3 тысячи иностранцев с разрешениями на работу. Из них более 51,4 тысячи трудятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, свыше 29,6 тысячи - в Москве, а в Подмосковье - 23,1 тысячи. Также в лидерах по иностранцам, которые трудятся по разрешениям на работу, находятся Приморский край (13,1 тысячи), Амурская область (10,4 тысячи), Хабаровский (10,3 тысячи) и Забайкальский края (8,8 тысячи), а еще - Татарстан (6,9 тысячи). Меньше всего иностранцев трудятся по разрешениям на работу в Чувашии и в Курганской области - четыре и пять человек соответственно, а также в Северной Осетии (восемь), Чечне и Дагестане (по девять). А в Ингушетии и Ненецком автономном округе вообще не зарегистрировано иностранных работников. При этом за девять месяцев 2025 года в России было зарегистрировано примерно на 18% меньше иностранцев с разрешением на работу - около 177 тысяч. Больше всего таких работников также было в Санкт-Петербурге и области - 34,1 тысячи, а еще в Москве и Подмосковье - 31,6 тысячи и 16,3 тысячи соответственно.
санкт-петербург
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192
40
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общество , бизнес, санкт-петербург, москва, московская область, мвд
Общество , Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, МОСКВА, Московская область, МВД
05:56 11.11.2026
 
Названы регионы, где больше всего иностранцев оформили разрешение на работу

МВД: больше всего иностранцев с разрешениями на работу трудятся в Петербурге и Ленобласти

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Больше всего иностранцев в 2026 году, оформивших разрешение на работу, трудятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: за девять месяцев в двух регионах суммарно зафиксировано 51,4 тысячи таких сотрудников, следует из статистических данных МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Разрешение на работу - это документ, который подтверждает право на работу в России иностранного гражданина, приехавшего по визе. Если иностранный сотрудник прибыл в безвизовом порядке, вместо разрешения на работу оформляется патент.
Согласно данным МВД, всего в России за девять месяцев 2026 года зафиксировано 215,3 тысячи иностранцев с разрешениями на работу. Из них более 51,4 тысячи трудятся в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, свыше 29,6 тысячи - в Москве, а в Подмосковье - 23,1 тысячи.
Также в лидерах по иностранцам, которые трудятся по разрешениям на работу, находятся Приморский край (13,1 тысячи), Амурская область (10,4 тысячи), Хабаровский (10,3 тысячи) и Забайкальский края (8,8 тысячи), а еще - Татарстан (6,9 тысячи).
Меньше всего иностранцев трудятся по разрешениям на работу в Чувашии и в Курганской области - четыре и пять человек соответственно, а также в Северной Осетии (восемь), Чечне и Дагестане (по девять). А в Ингушетии и Ненецком автономном округе вообще не зарегистрировано иностранных работников.
При этом за девять месяцев 2025 года в России было зарегистрировано примерно на 18% меньше иностранцев с разрешением на работу - около 177 тысяч. Больше всего таких работников также было в Санкт-Петербурге и области - 34,1 тысячи, а еще в Москве и Подмосковье - 31,6 тысячи и 16,3 тысячи соответственно.
 
ОбществоБизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГМОСКВАМосковская областьМВД
 
 
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