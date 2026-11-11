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Названы регионы-лидеры по выдаче автокредитов в октябре

Названы регионы-лидеры по выдаче автокредитов в октябре - 11.11.2026, ПРАЙМ

Названы регионы-лидеры по выдаче автокредитов в октябре

Наибольшее число автокредитов в российских регионах в октябре было выдано в Москве, Московской области, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Республике... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T05:17+0300

2026-11-11T05:17+0300

2026-11-11T05:17+0300

бизнес

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алексей волков

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Наибольшее число автокредитов в российских регионах в октябре было выдано в Москве, Московской области, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "Наибольшее число автокредитов в регионах РФ в октябре 2026 года было выдано в Москве (6,89 тысячи единиц), Московской области (6,43 тысячи единиц), Республике Татарстан (5,36 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (4,82 тысячи единиц) и Республике Башкортостан (4,06 тысячи единиц)", - говорится в сообщении. Наиболее серьезное сокращение числа выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров по их количеству) в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано в Ставропольском (-30,3%) и Краснодарском (-29,8%) краях, Самарской области (-26,6%), Удмуртской Республике (-24,9%), Волгоградской области (-23,2%) и Москве (-22,4%). В свою очередь меньше всего в топ-30 регионов данный показатель за год снизился в Омской (-4,8%), Вологодской (-5,7%), Владимирской (-9,4%) и Тульской (-10,6%) областях. По данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, количество выданных автокредитов в октябре 2026 года составило 100,9 тысячи единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,6%, а с предыдущим месяцем - на 5,3%. "В последние 8 месяцев выдача автокредитов стабилизировалась на довольно невысоком уровне - около 100 тысяч единиц в месяц. Это объясняется проводимой регулятором денежно-кредитной политикой по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части достаточно высокого уровня ставок и ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "В настоящее время можно говорить о сохраняющемся слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил Волков.

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