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Названы регионы-лидеры по выдаче автокредитов в октябре - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Названы регионы-лидеры по выдаче автокредитов в октябре
Названы регионы-лидеры по выдаче автокредитов в октябре - 11.11.2026, ПРАЙМ
Названы регионы-лидеры по выдаче автокредитов в октябре
Наибольшее число автокредитов в российских регионах в октябре было выдано в Москве, Московской области, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Республике... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T05:17+0300
2026-11-11T05:17+0300
бизнес
россия
москва
московская область
санкт-петербург
алексей волков
нбки
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Наибольшее число автокредитов в российских регионах в октябре было выдано в Москве, Московской области, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). "Наибольшее число автокредитов в регионах РФ в октябре 2026 года было выдано в Москве (6,89 тысячи единиц), Московской области (6,43 тысячи единиц), Республике Татарстан (5,36 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (4,82 тысячи единиц) и Республике Башкортостан (4,06 тысячи единиц)", - говорится в сообщении. Наиболее серьезное сокращение числа выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров по их количеству) в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано в Ставропольском (-30,3%) и Краснодарском (-29,8%) краях, Самарской области (-26,6%), Удмуртской Республике (-24,9%), Волгоградской области (-23,2%) и Москве (-22,4%). В свою очередь меньше всего в топ-30 регионов данный показатель за год снизился в Омской (-4,8%), Вологодской (-5,7%), Владимирской (-9,4%) и Тульской (-10,6%) областях. По данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, количество выданных автокредитов в октябре 2026 года составило 100,9 тысячи единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,6%, а с предыдущим месяцем - на 5,3%. "В последние 8 месяцев выдача автокредитов стабилизировалась на довольно невысоком уровне - около 100 тысяч единиц в месяц. Это объясняется проводимой регулятором денежно-кредитной политикой по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части достаточно высокого уровня ставок и ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. "В настоящее время можно говорить о сохраняющемся слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил Волков.
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192
40
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5
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бизнес, россия, москва, московская область, санкт-петербург, алексей волков, нбки
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, Московская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Алексей Волков, НБКИ
05:17 11.11.2026
 
Названы регионы-лидеры по выдаче автокредитов в октябре

НБКИ: наибольшее число автокредитов в регионах России в октябре было выдано в Москве

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Наибольшее число автокредитов в российских регионах в октябре было выдано в Москве, Московской области, Республике Татарстан, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан, сообщили РИА Новости в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).
"Наибольшее число автокредитов в регионах РФ в октябре 2026 года было выдано в Москве (6,89 тысячи единиц), Московской области (6,43 тысячи единиц), Республике Татарстан (5,36 тысячи единиц), Санкт-Петербурге (4,82 тысячи единиц) и Республике Башкортостан (4,06 тысячи единиц)", - говорится в сообщении.
Наиболее серьезное сокращение числа выданных автокредитов (среди 30 регионов-лидеров по их количеству) в октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зафиксировано в Ставропольском (-30,3%) и Краснодарском (-29,8%) краях, Самарской области (-26,6%), Удмуртской Республике (-24,9%), Волгоградской области (-23,2%) и Москве (-22,4%).
В свою очередь меньше всего в топ-30 регионов данный показатель за год снизился в Омской (-4,8%), Вологодской (-5,7%), Владимирской (-9,4%) и Тульской (-10,6%) областях.
По данным кредитных организаций, передающих сведения в НБКИ, количество выданных автокредитов в октябре 2026 года составило 100,9 тысячи единиц, сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,6%, а с предыдущим месяцем - на 5,3%.
"В последние 8 месяцев выдача автокредитов стабилизировалась на довольно невысоком уровне - около 100 тысяч единиц в месяц. Это объясняется проводимой регулятором денежно-кредитной политикой по охлаждению кредитного рынка, в том числе в части достаточно высокого уровня ставок и ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)", - отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
"В настоящее время можно говорить о сохраняющемся слабом аппетите к риску со стороны банков, которые предъявляют высокие требования к качеству кредитных историй граждан, сокращая риски просрочек в дальнейшем. В этой связи потенциальным заемщикам стоит внимательно следить за своей кредитной историей, не допуская ее ухудшения", - подытожил Волков.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАМосковская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГАлексей ВолковНБКИ
 
 
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