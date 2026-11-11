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Реклама и PR принесли России 1,25 триллиона рублей

Реклама и PR принесли России 1,25 триллиона рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ

Реклама и PR принесли России 1,25 триллиона рублей

По данным Минэкономразвития, в 2025 году реклама и PR принесли российской экономике 1246 миллиарда рублей валовой добавленной стоимости. По вкладу отрасль... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T05:05+0300

2026-11-11T05:05+0300

2026-11-11T05:05+0300

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. По данным Минэкономразвития, в 2025 году реклама и PR принесли российской экономике 1246 миллиарда рублей валовой добавленной стоимости. По вкладу отрасль уступила только разработке ПО. Цифра солидная, но за ней — отнюдь непростая история.Последние годы рынок пережил пандемию, санкции, уход международных брендов и ограничения привычных инструментов. Казалось бы, реклама должна была просесть. Но освободившиеся ниши заняли российские компании, появились новые бренды, усилилась конкуренция. Новым игрокам нужно рассказывать о себе и завоевывать доверие — отсюда спрос на продвижение.Даже в кризис бизнес не отказывается от рекламы полностью. Бюджеты урезают, каналы пересматривают, но борьба за потребителя не исчезает — наоборот, обостряется. Плюс реклама давно перестала быть только роликами и баннерами. Это технологии, аналитика, работа с данными, контент. Поэтому второе место после IT-шников вполне объяснимо. Важная оговорка: большой вклад в экономику не равен высокой прибыльности самой отрасли.В деньгах вклад продолжит расти, но темпы будут скромнее. Экономика переживает непростой период: санкции, дорогое финансирование, рост издержек и замедление спроса заставляют компании осторожнее относиться к расходам. Клиенты пересматривают бюджеты и требуют большей эффективности — больше результата за те же, а лучше за меньшие деньги.Полностью от рекламы не отказываются: падение спроса не отменяет необходимости продавать. Брендам приходится активнее бороться за покупателя, который стал внимательнее к тратам. При этом у самой индустрии свои проблемы: дорожает размещение, растут расходы на персонал и технологии, усиливается конкуренция. Все большая часть бюджетов уходит крупным цифровым платформам, а агентскому бизнесу сложнее держать маржу. Ожидаю умеренный рост отрасли на 10–15%, но он будет ощущаться участниками по-разному.Говорить стоит не только о технологиях, но и об условиях работы. Ситуация интересная: государство признает рекламу одной из крупнейших отраслей креативной экономики, а многие компании внутри нее теряют маржинальность. Дело не только в управлении: клиенты режут бюджеты, агентства конкурируют ценой, растут расходы на людей и технологии, увеличивается регуляторная нагрузка — новые процедуры, расходы, налоги.Пора обсуждать специальные меры поддержки. Например, налоговые льготы для небольших агентств, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, стимулирование инвестиций в собственные технологии, поддержку экспорта рекламных и маркетинговых услуг. Отдельно стоит оценить влияние обязательных отчислений с интернет-рекламы на экономику участников рынка.Если государство видит в рекламе важную часть креативной экономики, логично не только считать ее вклад, но и создавать условия для развития.Автор: Владимир Бурштейн, директор по развитию фемтех-приложения Clatch

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2026

Владимир Бурштейн https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/09/875034923_0:28:354:382_100x100_80_0_0_198dfe76b81de36b213ee2e5cfd67c83.jpg

Владимир Бурштейн https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/09/875034923_0:28:354:382_100x100_80_0_0_198dfe76b81de36b213ee2e5cfd67c83.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Владимир Бурштейн https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/09/875034923_0:28:354:382_100x100_80_0_0_198dfe76b81de36b213ee2e5cfd67c83.jpg

мнения аналитиков, технологии, россия, маркетинг и реклама, реклама