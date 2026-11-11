Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Реклама и PR принесли России 1,25 триллиона рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20261111/reklama-875036882.html
Реклама и PR принесли России 1,25 триллиона рублей
Реклама и PR принесли России 1,25 триллиона рублей - 11.11.2026, ПРАЙМ
Реклама и PR принесли России 1,25 триллиона рублей
По данным Минэкономразвития, в 2025 году реклама и PR принесли российской экономике 1246 миллиарда рублей валовой добавленной стоимости. По вкладу отрасль... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T05:05+0300
2026-11-11T05:05+0300
мнения аналитиков
технологии
россия
маркетинг и реклама
реклама
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875036882.jpg?1794362701
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. По данным Минэкономразвития, в 2025 году реклама и PR принесли российской экономике 1246 миллиарда рублей валовой добавленной стоимости. По вкладу отрасль уступила только разработке ПО. Цифра солидная, но за ней — отнюдь непростая история.Последние годы рынок пережил пандемию, санкции, уход международных брендов и ограничения привычных инструментов. Казалось бы, реклама должна была просесть. Но освободившиеся ниши заняли российские компании, появились новые бренды, усилилась конкуренция. Новым игрокам нужно рассказывать о себе и завоевывать доверие — отсюда спрос на продвижение.Даже в кризис бизнес не отказывается от рекламы полностью. Бюджеты урезают, каналы пересматривают, но борьба за потребителя не исчезает — наоборот, обостряется. Плюс реклама давно перестала быть только роликами и баннерами. Это технологии, аналитика, работа с данными, контент. Поэтому второе место после IT-шников вполне объяснимо. Важная оговорка: большой вклад в экономику не равен высокой прибыльности самой отрасли.В деньгах вклад продолжит расти, но темпы будут скромнее. Экономика переживает непростой период: санкции, дорогое финансирование, рост издержек и замедление спроса заставляют компании осторожнее относиться к расходам. Клиенты пересматривают бюджеты и требуют большей эффективности — больше результата за те же, а лучше за меньшие деньги.Полностью от рекламы не отказываются: падение спроса не отменяет необходимости продавать. Брендам приходится активнее бороться за покупателя, который стал внимательнее к тратам. При этом у самой индустрии свои проблемы: дорожает размещение, растут расходы на персонал и технологии, усиливается конкуренция. Все большая часть бюджетов уходит крупным цифровым платформам, а агентскому бизнесу сложнее держать маржу. Ожидаю умеренный рост отрасли на 10–15%, но он будет ощущаться участниками по-разному.Говорить стоит не только о технологиях, но и об условиях работы. Ситуация интересная: государство признает рекламу одной из крупнейших отраслей креативной экономики, а многие компании внутри нее теряют маржинальность. Дело не только в управлении: клиенты режут бюджеты, агентства конкурируют ценой, растут расходы на людей и технологии, увеличивается регуляторная нагрузка — новые процедуры, расходы, налоги.Пора обсуждать специальные меры поддержки. Например, налоговые льготы для небольших агентств, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, стимулирование инвестиций в собственные технологии, поддержку экспорта рекламных и маркетинговых услуг. Отдельно стоит оценить влияние обязательных отчислений с интернет-рекламы на экономику участников рынка.Если государство видит в рекламе важную часть креативной экономики, логично не только считать ее вклад, но и создавать условия для развития.Автор: Владимир Бурштейн, директор по развитию фемтех-приложения Clatch
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
Владимир Бурштейн
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/09/875034923_0:28:354:382_100x100_80_0_0_198dfe76b81de36b213ee2e5cfd67c83.jpg
Владимир Бурштейн
https://img.cdn1prime.ru/img/07ea/0b/09/875034923_0:28:354:382_100x100_80_0_0_198dfe76b81de36b213ee2e5cfd67c83.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, технологии, россия, маркетинг и реклама, реклама
Мнения аналитиков, Технологии, РОССИЯ, Маркетинг и реклама, реклама
05:05 11.11.2026
 
Реклама и PR принесли России 1,25 триллиона рублей

Большой вклад, скромная прибыль: парадокс рекламной отрасли

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
Владимир Бурштейн
Владимир Бурштейн
Директор по развитию фемтех-приложения Clatch
Все материалы
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. По данным Минэкономразвития, в 2025 году реклама и PR принесли российской экономике 1246 миллиарда рублей валовой добавленной стоимости. По вкладу отрасль уступила только разработке ПО. Цифра солидная, но за ней — отнюдь непростая история.
Последние годы рынок пережил пандемию, санкции, уход международных брендов и ограничения привычных инструментов. Казалось бы, реклама должна была просесть. Но освободившиеся ниши заняли российские компании, появились новые бренды, усилилась конкуренция. Новым игрокам нужно рассказывать о себе и завоевывать доверие — отсюда спрос на продвижение.
Даже в кризис бизнес не отказывается от рекламы полностью. Бюджеты урезают, каналы пересматривают, но борьба за потребителя не исчезает — наоборот, обостряется. Плюс реклама давно перестала быть только роликами и баннерами. Это технологии, аналитика, работа с данными, контент. Поэтому второе место после IT-шников вполне объяснимо. Важная оговорка: большой вклад в экономику не равен высокой прибыльности самой отрасли.
В деньгах вклад продолжит расти, но темпы будут скромнее. Экономика переживает непростой период: санкции, дорогое финансирование, рост издержек и замедление спроса заставляют компании осторожнее относиться к расходам. Клиенты пересматривают бюджеты и требуют большей эффективности — больше результата за те же, а лучше за меньшие деньги.
Полностью от рекламы не отказываются: падение спроса не отменяет необходимости продавать. Брендам приходится активнее бороться за покупателя, который стал внимательнее к тратам. При этом у самой индустрии свои проблемы: дорожает размещение, растут расходы на персонал и технологии, усиливается конкуренция. Все большая часть бюджетов уходит крупным цифровым платформам, а агентскому бизнесу сложнее держать маржу. Ожидаю умеренный рост отрасли на 10–15%, но он будет ощущаться участниками по-разному.
Говорить стоит не только о технологиях, но и об условиях работы. Ситуация интересная: государство признает рекламу одной из крупнейших отраслей креативной экономики, а многие компании внутри нее теряют маржинальность. Дело не только в управлении: клиенты режут бюджеты, агентства конкурируют ценой, растут расходы на людей и технологии, увеличивается регуляторная нагрузка — новые процедуры, расходы, налоги.
Пора обсуждать специальные меры поддержки. Например, налоговые льготы для небольших агентств, снижение нагрузки на фонд оплаты труда, стимулирование инвестиций в собственные технологии, поддержку экспорта рекламных и маркетинговых услуг. Отдельно стоит оценить влияние обязательных отчислений с интернет-рекламы на экономику участников рынка.
Если государство видит в рекламе важную часть креативной экономики, логично не только считать ее вклад, но и создавать условия для развития.
Автор: Владимир Бурштейн, директор по развитию фемтех-приложения Clatch

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиковТехнологииРОССИЯМаркетинг и рекламареклама
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала