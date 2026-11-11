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Международные резервы Казахстана сократились за октябрь

Международные резервы Казахстана сократились за октябрь - 11.11.2026, ПРАЙМ

Международные резервы Казахстана сократились за октябрь

Совокупные международные резервы Казахстана за октябрь сократились на 1,1 миллиарда долларов, до 131,2 миллиарда, из-за снижения стоимости золотого портфеля... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T09:52+0300

2026-11-11T09:52+0300

2026-11-11T09:52+0300

финансы

банки

казахстан

нацбанк

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АЛМА-АТА, 11 ноя - ПРАЙМ. Совокупные международные резервы Казахстана за октябрь сократились на 1,1 миллиарда долларов, до 131,2 миллиарда, из-за снижения стоимости золотого портфеля Центробанка, следует из данных Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). "Международные резервы Казахстана сократились на 1,1 миллиарда долларов за октябрь. Снижение стоимости золотого портфеля Нацбанка перевесило рост валютных резервов, тогда как активы Нацфонда увеличились на 0,7% (66,9 миллиарда долларов – ред.)", - говорится в сообщении АФК. Уточняется, что совокупные международные резервы страны, включая валютные активы Нацфонда, на начало ноября составили 131,2 миллиарда долларов. Согласно данным ассоциации, валовые международные резервы Национального банка Казахстана за октябрь уменьшились на 2,4%, до 64,3 миллиарда долларов. Стоимость золотых активов регулятора снизилась на 6,4%, составив 48,1 миллиарда долларов. Вместе с тем объем активов в иностранной валюте, в том числе средств банков второго уровня на счетах и депозитах в Нацбанке, увеличился на 11,8%, до 16,1 миллиарда долларов.

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финансы, банки, казахстан, нацбанк