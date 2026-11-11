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В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за засухи

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за засухи - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Ростовской области ввели режим повышенной готовности из-за засухи

Режим повышенной готовности введен в 38 районах Ростовской области из-за угрозы засухи, следует из опубликованного распоряжения губернатора региона. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:42+0300

2026-11-11T13:42+0300

2026-11-11T13:42+0300

общество

ростовская область

минсельхоз

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 ноя - ПРАЙМ. Режим повышенной готовности введен в 38 районах Ростовской области из-за угрозы засухи, следует из опубликованного распоряжения губернатора региона. "В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации природного характера, вызванной опасным метеорологическим явлением (засуха почвенная)... ввести с 18.00 10 ноября 2026 года до особого распоряжения на территории... районов Ростовской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ростовской области", - говорится в документе. В распоряжении уточняется, что режим вводится на территории 38 районов: Азовского, Аксайского, Багаевского, Белокалитвинского, Верхнедонского, Веселовского, Волгодонского, Дубовского, Егорлыкского, Заветинского, Зерноградского, Зимовниковского, Кагальницкого, Кашарского, Красносулинского, Куйбышевского, Мартыновского, Матвеево-Курганского, Миллеровского, Морозовского, Мясниковского, Неклиновского, Обливского, Октябрьского, Орловского, Песчанокопского, Пролетарского, Ремонтненского, Родионово-Несветайского, Сальского, Семикаракорского, Советского, Тарасовского, Тацинского, Целинского, Цимлянского, Чертковского и Шолоховского. Минсельхозу региона поручено организовать еженедельный мониторинг развития ситуации в сельском хозяйстве, сложившейся в результате почвенной засухи, обеспечить сбор информации о площади возможной гибели сельхозкультур и сумме ущерба.

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общество , ростовская область, минсельхоз