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Новый резидент Арктической зоны построит ЦОД мощностью 30 МВт - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Новый резидент Арктической зоны построит ЦОД мощностью 30 МВт
Новый резидент Арктической зоны построит ЦОД мощностью 30 МВт - 11.11.2026, ПРАЙМ
Новый резидент Арктической зоны построит ЦОД мощностью 30 МВт
Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) построит в Ямало-Ненецком автономном округе высокотехнологичный центр обработки данных (ЦОД)... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T18:29+0300
2026-11-11T18:29+0300
технологии
россия
ямал
арктика
янао
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875126734.jpg?1794410944
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) построит в Ямало-Ненецком автономном округе высокотехнологичный центр обработки данных (ЦОД) мощностью 30 МВт, реализовать проект планируется к 2029 году, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ). "Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) построит в Ямало-Ненецком автономном округе высокотехнологичный центр обработки данных. Инвестиции в проект составят 1,25 миллиарда рублей, реализовать его планируют к 2029 году, в результате чего на Ямале появится крупная высокопроизводительная площадка. Ее мощность составит 30 МВт", - говорится в сообщении. Проект реализуется с привлечением механизмов господдержки по соглашению с КРДВ. Работу ЦОДа будут обеспечивать 33 газопоршневые установки, мощность каждой - 1 МВт. Также в рамках инвестпроекта построят инфраструктуру для размещения вычислительного оборудования, смонтируют локальную сеть газоснабжения генераторов, создадут систему охраны и контроля доступа на технологические площадки, сообщили в пресс-службе корпорации. ЦОД будет предоставлять услуги хранения больших объемов информации, доступа к сетевой инфраструктуре и сервисам, в том числе к возможностям искусственного интеллекта, добавили в КРДВ. Объект займет территорию в 30 тысяч квадратных метров. "Появление ЦОДа закрепит за Ямалом статус региона высоких технологий. Бизнес будет выбирать Арктику для обеспечения бесперебойной работы крупных компаний и проектов, что приведет на ее территории новые инвестиции", - заявила директор департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов АЗРФ в КРДВ Анастасия Жук, которую цитирует пресс-служба. Она добавила, что в ЯНАО в рамках соглашений с КРДВ инвестпроекты реализуют уже 179 резидентов АЗРФ, в экономику региона вложено более 6 миллиардов рублей. Арктическая зона РФ - крупнейшая особая экономическая зона в мире, внутри которой действуют налоговые льготы и административные преференции для резидентов - льготные ставки налогов на имущество организаций, землю, прибыль. Также здесь действует субсидирование 75% объема страховых взносов для созданных новых рабочих мест.
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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технологии, россия, ямал, арктика, янао
Технологии, РОССИЯ, ЯМАЛ, АРКТИКА, ЯНАО
18:29 11.11.2026
 
Новый резидент Арктической зоны построит ЦОД мощностью 30 МВт

АЗРФ построит на Ямале высокотехнологичный центр обработки данных мощностью 30 МВт

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) построит в Ямало-Ненецком автономном округе высокотехнологичный центр обработки данных (ЦОД) мощностью 30 МВт, реализовать проект планируется к 2029 году, сообщила пресс-служба Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ).
"Новый резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ) построит в Ямало-Ненецком автономном округе высокотехнологичный центр обработки данных. Инвестиции в проект составят 1,25 миллиарда рублей, реализовать его планируют к 2029 году, в результате чего на Ямале появится крупная высокопроизводительная площадка. Ее мощность составит 30 МВт", - говорится в сообщении.
Проект реализуется с привлечением механизмов господдержки по соглашению с КРДВ. Работу ЦОДа будут обеспечивать 33 газопоршневые установки, мощность каждой - 1 МВт. Также в рамках инвестпроекта построят инфраструктуру для размещения вычислительного оборудования, смонтируют локальную сеть газоснабжения генераторов, создадут систему охраны и контроля доступа на технологические площадки, сообщили в пресс-службе корпорации.
ЦОД будет предоставлять услуги хранения больших объемов информации, доступа к сетевой инфраструктуре и сервисам, в том числе к возможностям искусственного интеллекта, добавили в КРДВ. Объект займет территорию в 30 тысяч квадратных метров.
"Появление ЦОДа закрепит за Ямалом статус региона высоких технологий. Бизнес будет выбирать Арктику для обеспечения бесперебойной работы крупных компаний и проектов, что приведет на ее территории новые инвестиции", - заявила директор департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов АЗРФ в КРДВ Анастасия Жук, которую цитирует пресс-служба.
Она добавила, что в ЯНАО в рамках соглашений с КРДВ инвестпроекты реализуют уже 179 резидентов АЗРФ, в экономику региона вложено более 6 миллиардов рублей.
Арктическая зона РФ - крупнейшая особая экономическая зона в мире, внутри которой действуют налоговые льготы и административные преференции для резидентов - льготные ставки налогов на имущество организаций, землю, прибыль. Также здесь действует субсидирование 75% объема страховых взносов для созданных новых рабочих мест.
 
ТехнологииРОССИЯЯМАЛАРКТИКАЯНАО
 
 
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