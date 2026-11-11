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АЭС "Аккую" в шаге от физического пуска, заявил Лихачев

АЭС "Аккую" в шаге от физического пуска, заявил Лихачев - 11.11.2026, ПРАЙМ

АЭС "Аккую" в шаге от физического пуска, заявил Лихачев

"Росатом" находится "в шаге" от физического пуска АЭС "Аккую" в Турции, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:17+0300

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МИНСК, 11 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" находится "в шаге" от физического пуска АЭС "Аккую" в Турции, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев. "Мы в шаге от начала физпуска. Конечно же, это тоже стройка вселенского планетарного масштаба, за которой следит весь мир, как мы шаг за шагом приближаемся к запуску первой топливной кассеты. Все делаем, что произошло в текущем году", - сказал Лихачев журналистам. Он добавил, что отдельная программа, посвященная этому проекту, в том числе, технические туры, будет организована в рамках "Всемирных атомных дней" на полях климатической конференции СОР31 в Анталье.

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мировая экономика, турция, анталья, алексей лихачев, росатом, аэс "аккую"