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В Роспотребнадзоре предупредили о поддельных сайтах с распродажами

В Роспотребнадзоре предупредили о поддельных сайтах с распродажами - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Роспотребнадзоре предупредили о поддельных сайтах с распродажами

Мошенники в дни распродажи создают фальшивые интернет-магазины с целью кражи персональных и банковских данных, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:33+0300

2026-11-11T11:33+0300

2026-11-11T11:33+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в дни распродажи создают фальшивые интернет-магазины с целью кражи персональных и банковских данных, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Ежегодно 11 ноября отмечается Всемирный день шопинга, в рамках которого интернет-магазины традиционно предлагают покупателям большие скидки и проводят различные акции. "Остерегайтесь фишинговых сайтов. Их цель может быть не в продаже товаров, а в сборе персональных данных, данных банковских карт и паролей для доступа к интернет-банку", - говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре добавили, что продавцам запрещено навязывать товары и услуги. Также потребителям рекомендуется сравнивать цены у разных продавцов. Иногда скидка может быть только видимой, если перед акцией цену повысили, а затем вернули к прежнему уровню. "Слишком низкая цена может указывать на фальсификат или контрафакт", - подчеркнули в службе. В Роспотребнадзоре рассказали, что купленные товары должны доставить в срок, а при задержке предоплаченного заказа можно потребовать неустойку - 0,5% предоплаты за каждый день просрочки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, финансы, роспотребнадзор, мошенники