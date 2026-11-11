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В Роспотребнадзоре предупредили о поддельных сайтах с распродажами - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Мошенничество
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В Роспотребнадзоре предупредили о поддельных сайтах с распродажами
В Роспотребнадзоре предупредили о поддельных сайтах с распродажами - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Роспотребнадзоре предупредили о поддельных сайтах с распродажами
Мошенники в дни распродажи создают фальшивые интернет-магазины с целью кражи персональных и банковских данных, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:33+0300
2026-11-11T11:33+0300
мошенничество
бизнес
финансы
роспотребнадзор
мошенники
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в дни распродажи создают фальшивые интернет-магазины с целью кражи персональных и банковских данных, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре. Ежегодно 11 ноября отмечается Всемирный день шопинга, в рамках которого интернет-магазины традиционно предлагают покупателям большие скидки и проводят различные акции. "Остерегайтесь фишинговых сайтов. Их цель может быть не в продаже товаров, а в сборе персональных данных, данных банковских карт и паролей для доступа к интернет-банку", - говорится в сообщении. В Роспотребнадзоре добавили, что продавцам запрещено навязывать товары и услуги. Также потребителям рекомендуется сравнивать цены у разных продавцов. Иногда скидка может быть только видимой, если перед акцией цену повысили, а затем вернули к прежнему уровню. "Слишком низкая цена может указывать на фальсификат или контрафакт", - подчеркнули в службе. В Роспотребнадзоре рассказали, что купленные товары должны доставить в срок, а при задержке предоплаченного заказа можно потребовать неустойку - 0,5% предоплаты за каждый день просрочки.
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4.7
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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бизнес, финансы, роспотребнадзор, мошенники
Мошенничество, Бизнес, Финансы, Роспотребнадзор, МОШЕННИКИ
11:33 11.11.2026
 
В Роспотребнадзоре предупредили о поддельных сайтах с распродажами

Роспотребнадзор: мошенники в дни распродажи создают фальшивые интернет-магазины

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Мошенники в дни распродажи создают фальшивые интернет-магазины с целью кражи персональных и банковских данных, сообщили РИА Новости в Роспотребнадзоре.
Ежегодно 11 ноября отмечается Всемирный день шопинга, в рамках которого интернет-магазины традиционно предлагают покупателям большие скидки и проводят различные акции.
"Остерегайтесь фишинговых сайтов. Их цель может быть не в продаже товаров, а в сборе персональных данных, данных банковских карт и паролей для доступа к интернет-банку", - говорится в сообщении.
В Роспотребнадзоре добавили, что продавцам запрещено навязывать товары и услуги. Также потребителям рекомендуется сравнивать цены у разных продавцов. Иногда скидка может быть только видимой, если перед акцией цену повысили, а затем вернули к прежнему уровню.
"Слишком низкая цена может указывать на фальсификат или контрафакт", - подчеркнули в службе.
В Роспотребнадзоре рассказали, что купленные товары должны доставить в срок, а при задержке предоплаченного заказа можно потребовать неустойку - 0,5% предоплаты за каждый день просрочки.
 
МошенничествоБизнесФинансыРоспотребнадзорМОШЕННИКИ
 
 
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