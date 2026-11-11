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В Россельхозбанке рассказали о росте доли готовой еды в России
В Россельхозбанке рассказали о росте доли готовой еды в России - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Россельхозбанке рассказали о росте доли готовой еды в России
Доля готовой еды в общем объеме потребления продуктов питания в России в настоящее время составляет уже чуть более 6%, за последние пять лет объем потребления... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:25+0300
2026-11-11T14:25+0300
2026-11-11T14:25+0300
россия
новосибирск
китай
россельхозбанк
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НОВОСИБИРСК, 11 ноя – ПРАЙМ. Доля готовой еды в общем объеме потребления продуктов питания в России в настоящее время составляет уже чуть более 6%, за последние пять лет объем потребления вырос почти в 5 раз, сообщил начальник управления отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.
"Рынок готовой еды. Под готовой едой мы понимаем продукты, которые можно купить в магазине, либо заказать доставку и дома непосредственно съесть без дополнительной термической обработки. На сегодняшний день в России доля готовой еды составляет чуть больше 6% в объеме потребления продуктов питания", - сказал он на Сибирском агропродовольственном форуме в Новосибирске.
По словам Жилякова, во многих европейских страны и азиатских странах эта доля значительно выше. Так, в Китае, это 18,5%, уточнил он.
"То есть у нас есть значительный потенциал по увеличению доли потребления готовой еды. Если говорить уже по России, то готовая еда - это вторая точка роста среди всех подразделов продуктов питания рынка и уступает только пекарням. Если говорить, что это (такое - ред.) в деньгах, то это уже на сегодняшний день 1,1 триллиона рублей. И мы как минимум видим, за последние 5 лет объем потребления вырос практически в 5 раз", - сказал представитель Россельхозбанка.
Он пояснил, что рынок готовой еды состоит из двух сегментов. Это доставка из ресторанов и главный сегмент - это приобретение готовой еды в ритейле.
"Именно развитие ритейла создает драйвер развития готовой еды. По мнению X5, рынок готовой еды будет основным драйвером вообще в целом пищевого рынка и к 2030 году он должен вырасти еще в 2,5 раза и превысить 2,7 триллиона рублей", - добавил Жиляков.
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россия, новосибирск, китай, россельхозбанк, x5 retail group
РОССИЯ, НОВОСИБИРСК, КИТАЙ, Россельхозбанк, X5 Retail Group
В Россельхозбанке рассказали о росте доли готовой еды в России
Россельхозбанк: доля готовой еды в общем объеме потребления в России выросла почти в 5 раз
НОВОСИБИРСК, 11 ноя – ПРАЙМ. Доля готовой еды в общем объеме потребления продуктов питания в России в настоящее время составляет уже чуть более 6%, за последние пять лет объем потребления вырос почти в 5 раз, сообщил начальник управления отраслевой экспертизы Россельхозбанка Дмитрий Жиляков.
"Рынок готовой еды. Под готовой едой мы понимаем продукты, которые можно купить в магазине, либо заказать доставку и дома непосредственно съесть без дополнительной термической обработки. На сегодняшний день в России доля готовой еды составляет чуть больше 6% в объеме потребления продуктов питания", - сказал он на Сибирском агропродовольственном форуме в Новосибирске.
По словам Жилякова, во многих европейских страны и азиатских странах эта доля значительно выше. Так, в Китае, это 18,5%, уточнил он.
"То есть у нас есть значительный потенциал по увеличению доли потребления готовой еды. Если говорить уже по России, то готовая еда - это вторая точка роста среди всех подразделов продуктов питания рынка и уступает только пекарням. Если говорить, что это (такое - ред.) в деньгах, то это уже на сегодняшний день 1,1 триллиона рублей. И мы как минимум видим, за последние 5 лет объем потребления вырос практически в 5 раз", - сказал представитель Россельхозбанка.
Он пояснил, что рынок готовой еды состоит из двух сегментов. Это доставка из ресторанов и главный сегмент - это приобретение готовой еды в ритейле.
"Именно развитие ритейла создает драйвер развития готовой еды. По мнению X5, рынок готовой еды будет основным драйвером вообще в целом пищевого рынка и к 2030 году он должен вырасти еще в 2,5 раза и превысить 2,7 триллиона рублей", - добавил Жиляков.