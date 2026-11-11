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Россия в 2026 году нарастит производство томатов на 11%

Россия в 2026 году нарастит производство томатов на 11% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Россия в 2026 году нарастит производство томатов на 11%

Россия по итогам 2026 года нарастит производство томатов на 11%, до 687 тысяч тонн, прогнозирует Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:44+0300

2026-11-11T13:44+0300

2026-11-11T13:44+0300

россия

промышленность

россельхозбанк

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия по итогам 2026 года нарастит производство томатов на 11%, до 687 тысяч тонн, прогнозирует Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка. "Основной прирост производства в защищенном грунте ожидается в сегменте томатов: объем их выпуска может достигнуть 687 тысяч тонн - на 66 тысяч тонн, или 11%, выше уровня 2025 года", - говорится в сообщении. Также ожидается, что в 2026 году Россия сохранит целевой уровень самообеспеченности по огурцам, а общий уровень самообеспеченности овощами останется вблизи целевого показателя Доктрины продовольственной безопасности. В РСХБ напомнили, что Россия по итогам 2025 года приблизилась к целевому уровню самообеспеченности овощами, установленному Доктриной: обеспеченность внутреннего рынка отечественной продукцией достигла почти 90%. Аналитики банка связали рост производства с развитием овощеводства как открытого, так и защищенного грунта. Валовой сбор огурцов, томатов и других овощей закрытого грунта в 2025 году превысил 1,6 миллиона тонн. "За последние годы отрасль защищенного грунта стала одним из наиболее технологичных и инвестиционно привлекательных сегментов российского АПК. Сегодня она обеспечивает круглогодичное предложение свежих овощей, сокращает зависимость от сезонных поставок и формирует основу для дальнейшего развития экспорта", - отметили в РСХБ.

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россия, промышленность, россельхозбанк