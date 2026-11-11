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В России стартовал сезон массовых скидок в магазинах - 11.11.2026, ПРАЙМ
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В России стартовал сезон массовых скидок в магазинах
В России стартовал сезон массовых скидок в магазинах - 11.11.2026, ПРАЙМ
В России стартовал сезон массовых скидок в магазинах
Сезон массовых скидок в магазинах по случаю Всемирного дня шопинга стартовал в России. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T00:19+0300
2026-11-11T00:19+0300
бизнес
россия
рив гош
золотое яблоко
maag
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875091468.jpg?1794345543
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сезон массовых скидок в магазинах по случаю Всемирного дня шопинга стартовал в России. Ежегодно в такой акции участвуют как маркетплейсы, так и магазины розницы, например, "Золотое яблоко", "Рив Гош", Maag, Ecru, Dub, Vilet и другие. "В целом мы видим, что покупатели стали более рационально подходить к выбору одежды: внимательнее сравнивают предложения, планируют покупки и стремятся найти оптимальное соотношение цены и качества", - отметили в беседе РИА Новости в пресс-службе RMixed. В "Золотом яблоке" и "Рив Гош" добавили, что рост спроса к покупкам у россиян заметен уже накануне сезона больших скидок. Распродажа будет действовать на все товарные категории в магазинах. Вслед за скидками "11.11" россиян ждет "черная пятница". Раньше всех среди онлайн-площадок она стартует 12 ноября в "М.Видео", а позже в "Яндекс Маркете" - предварительно 25-27 ноября. В начале ноябре аналитики SuperJob рассказали РИА Новости, что россияне, планирующие покупки во время "черной пятницы", в среднем рассчитывают потратить 17 тысяч рублей.
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бизнес, россия, рив гош, золотое яблоко, maag
Бизнес, РОССИЯ, Рив Гош, Золотое яблоко, Maag
00:19 11.11.2026
 
В России стартовал сезон массовых скидок в магазинах

В России стартовал сезон массовых скидок в магазинах по случаю Всемирного дня шопинга

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сезон массовых скидок в магазинах по случаю Всемирного дня шопинга стартовал в России.
Ежегодно в такой акции участвуют как маркетплейсы, так и магазины розницы, например, "Золотое яблоко", "Рив Гош", Maag, Ecru, Dub, Vilet и другие.
"В целом мы видим, что покупатели стали более рационально подходить к выбору одежды: внимательнее сравнивают предложения, планируют покупки и стремятся найти оптимальное соотношение цены и качества", - отметили в беседе РИА Новости в пресс-службе RMixed.
В "Золотом яблоке" и "Рив Гош" добавили, что рост спроса к покупкам у россиян заметен уже накануне сезона больших скидок. Распродажа будет действовать на все товарные категории в магазинах.
Вслед за скидками "11.11" россиян ждет "черная пятница". Раньше всех среди онлайн-площадок она стартует 12 ноября в "М.Видео", а позже в "Яндекс Маркете" - предварительно 25-27 ноября.
В начале ноябре аналитики SuperJob рассказали РИА Новости, что россияне, планирующие покупки во время "черной пятницы", в среднем рассчитывают потратить 17 тысяч рублей.
 
БизнесРОССИЯРив ГошЗолотое яблокоMaag
 
 
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