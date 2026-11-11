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Россия и Бразилия заинтересованы в возобновлении прямых рейсов
Россия и Бразилия заинтересованы в возобновлении прямых рейсов - 11.11.2026, ПРАЙМ
Россия и Бразилия заинтересованы в возобновлении прямых рейсов
Россия и Бразилия заинтересованы в возобновлении прямых рейсов, однако пока не могут определиться с перевозчиком из-за ограниченного спроса и коммерческих... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T00:31+0300
2026-11-11T00:31+0300
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бизнес
россия
бразилия
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия и Бразилия заинтересованы в возобновлении прямых рейсов, однако пока не могут определиться с перевозчиком из-за ограниченного спроса и коммерческих рисков, заявило посольство Бразилии в РФ.
Как пишет газета "Известия", на высшем уровне интерес к запуску прямого авиасообщения есть, но пока не выбран ни один из перевозчиков.
"Со стороны правительства есть интерес к изучению возможности прямых рейсов между Бразилией и Россией. Организация такого сообщения зависит от интереса авиакомпании и ее собственной оценки спроса, коммерческой целесообразности и операционных условий, а также от соблюдения применимых регуляторных требований", - сказали "Известиям" в посольстве Бразилии в РФ.
Однако в посольстве подчеркнули, что работа по открытию прямого авиасообщения между Россией и Бразилией продолжается.
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бизнес, россия, бразилия
Россия и Бразилия заинтересованы в возобновлении прямых рейсов
Посольство Бразилии: Россия и Бразилия пока не могут определиться с перевозчиком
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия и Бразилия заинтересованы в возобновлении прямых рейсов, однако пока не могут определиться с перевозчиком из-за ограниченного спроса и коммерческих рисков, заявило посольство Бразилии в РФ.
Как пишет газета "Известия", на высшем уровне интерес к запуску прямого авиасообщения есть, но пока не выбран ни один из перевозчиков.
"Со стороны правительства есть интерес к изучению возможности прямых рейсов между Бразилией и Россией. Организация такого сообщения зависит от интереса авиакомпании и ее собственной оценки спроса, коммерческой целесообразности и операционных условий, а также от соблюдения применимых регуляторных требований", - сказали "Известиям" в посольстве Бразилии в РФ.
Однако в посольстве подчеркнули, что работа по открытию прямого авиасообщения между Россией и Бразилией продолжается.