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Россия и Бразилия заинтересованы в возобновлении прямых рейсов

Россия и Бразилия заинтересованы в возобновлении прямых рейсов - 11.11.2026, ПРАЙМ

Россия и Бразилия заинтересованы в возобновлении прямых рейсов

Россия и Бразилия заинтересованы в возобновлении прямых рейсов, однако пока не могут определиться с перевозчиком из-за ограниченного спроса и коммерческих... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T00:31+0300

2026-11-11T00:31+0300

2026-11-11T00:31+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия и Бразилия заинтересованы в возобновлении прямых рейсов, однако пока не могут определиться с перевозчиком из-за ограниченного спроса и коммерческих рисков, заявило посольство Бразилии в РФ. Как пишет газета "Известия", на высшем уровне интерес к запуску прямого авиасообщения есть, но пока не выбран ни один из перевозчиков. "Со стороны правительства есть интерес к изучению возможности прямых рейсов между Бразилией и Россией. Организация такого сообщения зависит от интереса авиакомпании и ее собственной оценки спроса, коммерческой целесообразности и операционных условий, а также от соблюдения применимых регуляторных требований", - сказали "Известиям" в посольстве Бразилии в РФ. Однако в посольстве подчеркнули, что работа по открытию прямого авиасообщения между Россией и Бразилией продолжается.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, бразилия