https://1prime.ru/20261111/rossija-875091853.html

СМИ: в России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания

СМИ: в России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания - 11.11.2026, ПРАЙМ

СМИ: в России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания

В России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания, пишет газета "Известия". | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T00:34+0300

2026-11-11T00:34+0300

2026-11-11T00:34+0300

технологии

бизнес

россия

москва

санкт-петербург

севастополь

минцифры

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875091853.jpg?1794346459

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания, пишет газета "Известия". "Критически важным элементом отрасли фиксированной связи будет сохранение и развитие сетей проводного радиовещания и оповещения", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что предложение включить в стратегию меры по сохранению и развитию таких сетей в многоквартирных домах внесло АО "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО), сообщили изданию в Минцифры. Также сообщается, что в многоквартирных домах проживает около 70% населения России. Кроме того, в министерстве указали на преимущества проводного радио, среди которых - адресность доставки сигнала, энергонезависимость и высокая степень защищенности от кибератак. По данным РСВО, проводное вещание в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе не только сохранили, но и модернизировали с учетом современных технологий и требований к безопасности и оповещению населения. При этом РСВО заявляет, что охватывает проводным вещанием территорию, где проживают и работают более 20 миллионов человек.

москва

санкт-петербург

севастополь

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, севастополь, минцифры