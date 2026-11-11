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СМИ: в России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания
СМИ: в России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания - 11.11.2026, ПРАЙМ
СМИ: в России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания
В России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания, пишет газета "Известия". | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T00:34+0300
2026-11-11T00:34+0300
2026-11-11T00:34+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания, пишет газета "Известия".
"Критически важным элементом отрасли фиксированной связи будет сохранение и развитие сетей проводного радиовещания и оповещения", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что предложение включить в стратегию меры по сохранению и развитию таких сетей в многоквартирных домах внесло АО "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО), сообщили изданию в Минцифры. Также сообщается, что в многоквартирных домах проживает около 70% населения России.
Кроме того, в министерстве указали на преимущества проводного радио, среди которых - адресность доставки сигнала, энергонезависимость и высокая степень защищенности от кибератак.
По данным РСВО, проводное вещание в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе не только сохранили, но и модернизировали с учетом современных технологий и требований к безопасности и оповещению населения.
При этом РСВО заявляет, что охватывает проводным вещанием территорию, где проживают и работают более 20 миллионов человек.
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технологии, бизнес, россия, москва, санкт-петербург, севастополь, минцифры
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, СЕВАСТОПОЛЬ, Минцифры
СМИ: в России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания
"Известия": в России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В России намерены сохранить и развивать сети проводного радиовещания, пишет газета "Известия".
"Критически важным элементом отрасли фиксированной связи будет сохранение и развитие сетей проводного радиовещания и оповещения", - говорится в сообщении газеты.
Отмечается, что предложение включить в стратегию меры по сохранению и развитию таких сетей в многоквартирных домах внесло АО "Российские сети вещания и оповещения" (РСВО), сообщили изданию в Минцифры. Также сообщается, что в многоквартирных домах проживает около 70% населения России.
Кроме того, в министерстве указали на преимущества проводного радио, среди которых - адресность доставки сигнала, энергонезависимость и высокая степень защищенности от кибератак.
По данным РСВО, проводное вещание в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе не только сохранили, но и модернизировали с учетом современных технологий и требований к безопасности и оповещению населения.
При этом РСВО заявляет, что охватывает проводным вещанием территорию, где проживают и работают более 20 миллионов человек.