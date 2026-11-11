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В России нанесена музыкальная разметка на участках двух платных трасс

В России нанесена музыкальная разметка на участках двух платных трасс - 11.11.2026, ПРАЙМ

В России нанесена музыкальная разметка на участках двух платных трасс

Музыкальная разметка в России нанесена на участках двух платных трасс в трех регионах России, рассматривается ее нанесение и в других местах, рассказали РИА... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T02:16+0300

2026-11-11T02:16+0300

2026-11-11T02:16+0300

бизнес

россия

общество

ленинградская область

автодор

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Музыкальная разметка в России нанесена на участках двух платных трасс в трех регионах России, рассматривается ее нанесение и в других местах, рассказали РИА Новости в "Автодоре". "На дорожной сети госкомпании "Автодор" экспериментальная "музыкальная разметка" нанесена на четырех участках в трех регионах… По результатам анализа будет принято решение о применение "музыкальной разметки" на других участках скоростных дорог госкомпании "Автодор", - говорится в сообщении. В частности, музыкальная разметка нанесена на участке трассы М-11 "Нева" в Ленинградской области и участках М-12 "Восток" в Нижегородской и Владимирской областях. В качестве мелодии используется "Калинка". "В настоящее время госкомпания "Автодор" проводит оценку эксплуатационных параметров экспериментальной "музыкальной разметки" в зимний период 2026-2027 гг., включая показатели ее износостойкости и слышимости в зимних условиях", - добавили в госкомпании. Также в "Автодоре" отметили возможность использования других мелодий, но это требует отдельного математического расчета. Для создания новой мелодии нужно создавать уникальный "дорожный штрихкод" - строго выверенную геометрию линий, ширину полос и расстояние между ними, которые и превращают дорожный шум в мелодию. Музыкальная разметка наносится на участке дороги для "проигрывания" запрограммированной мелодии при движении автомобиля с разрешенной скоростью. Звуковой эффект создается за счет проезда автомобиля по искусственным неровностям - шумовым полосам-маркерам или вырезанным в дорожном покрытии поперечным канавкам. Музыкальная разметка направлена на снижение количества ДТП и используется в основном при приближении к опасным участкам. Считается, что "поющая" дорога помогает водителям сконцентрироваться и не превышать скорость.

ленинградская область

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бизнес, россия, общество , ленинградская область, автодор