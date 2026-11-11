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Производство детских игрушек в России сохранится на уровне 2025 года - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Производство детских игрушек в России сохранится на уровне 2025 года
Производство детских игрушек в России сохранится на уровне 2025 года - 11.11.2026, ПРАЙМ
Производство детских игрушек в России сохранится на уровне 2025 года
Объем производства детских игрушек в России по итогам текущего года, как ожидается, сохранится на уровне показателей 2025 года, рассказала РИА Новости президент | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T08:49+0300
2026-11-11T08:49+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Объем производства детских игрушек в России по итогам текущего года, как ожидается, сохранится на уровне показателей 2025 года, рассказала РИА Новости президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина. "По нашей оценке, в 2026 году российский рынок игр и игрушек в денежном выражении сохранится примерно на прошлогоднем уровне. Динамика будет слабее, чем годом ранее. Итоги года для отечественных производителей мы пока оцениваем без оптимизма: отдельные успешные проекты еще не складываются в общую тенденцию роста", - сказала Цицулина. По ее словам, одним из направлений развития спроса на детские игрушки в России являются закупки для детских садов. Здесь необходимо сопоставить потребности педагогов с ассортиментом и возможностями российских предприятий. Цицулина добавила, что российские производители такой продукции по итогам 2025 года занимают около 9% от внутреннего рынка. "При этом необходимо различать российский бренд и производство в России. Популярность отечественного персонажа может расти, а заказ на изготовление игрушки получать зарубежная фабрика. Для нашей промышленности важно, чтобы спрос на российских героев обеспечивал развитие производства внутри страны", - заключила Цицулина.
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192
40
192
40
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5
4.7
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
08:49 11.11.2026
 
Производство детских игрушек в России сохранится на уровне 2025 года

Цицулина: производство детских игрушек в России в 2026 году сохранится на уровне 2025 года

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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Объем производства детских игрушек в России по итогам текущего года, как ожидается, сохранится на уровне показателей 2025 года, рассказала РИА Новости президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина.
"По нашей оценке, в 2026 году российский рынок игр и игрушек в денежном выражении сохранится примерно на прошлогоднем уровне. Динамика будет слабее, чем годом ранее. Итоги года для отечественных производителей мы пока оцениваем без оптимизма: отдельные успешные проекты еще не складываются в общую тенденцию роста", - сказала Цицулина.
По ее словам, одним из направлений развития спроса на детские игрушки в России являются закупки для детских садов. Здесь необходимо сопоставить потребности педагогов с ассортиментом и возможностями российских предприятий. Цицулина добавила, что российские производители такой продукции по итогам 2025 года занимают около 9% от внутреннего рынка.
"При этом необходимо различать российский бренд и производство в России. Популярность отечественного персонажа может расти, а заказ на изготовление игрушки получать зарубежная фабрика. Для нашей промышленности важно, чтобы спрос на российских героев обеспечивал развитие производства внутри страны", - заключила Цицулина.
 
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