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Единый портал о туристических маршрутах запустят в России до конца года

Единый портал о туристических маршрутах запустят в России до конца года - 11.11.2026, ПРАЙМ

Единый портал о туристических маршрутах запустят в России до конца года

Запуск единого информационного ресурса о туристических маршрутах планируется в России до конца текущего года, сообщил представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T11:49+0300

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СЕСТРОРЕЦК, 11 ноя - ПРАЙМ. Запуск единого информационного ресурса о туристических маршрутах планируется в России до конца текущего года, сообщил представитель МИД РФ в Санкт-Петербурге Максим Полетаев. "До конца года планируется запуск единого информационного ресурса о туристических маршрутах и объектах", - сказал Полетаев на IV Международном конгрессе туроператоров. По его словам, данный ресурс призван стать удобной витриной для предложений и вопросов. "Мы приглашаем участников бизнеса активно работать в наполнении этого портала", - подчеркнул он. Полетаев добавил, что ресурс также может помочь в развитии совместных евразийских туристических маршрутов. Так, кооперация регионов и операторов России, Белоруссии, Казахстана и других партнеров позволит формировать турпродукты. "Таким образом, турист, который к нам приезжает из Китая, например, будет иметь возможность видеть не только Москву и Петербург, но и Минск, Астану. Все это будет проходить в рамках одного маршрута - это наш общий конкурентный ресурс", - заключил он.

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