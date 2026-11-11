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Лавров поприветствовал участников форума "Север — Юг" в Астрахани
Лавров поприветствовал участников форума "Север — Юг" в Астрахани - 11.11.2026, ПРАЙМ
Лавров поприветствовал участников форума "Север — Юг" в Астрахани
Глава МИД РФ Сергей Лавров направил приветствие участникам и гостям IV Астраханского международного форума "МТК "Север-Юг" - новые горизонты и возможности",... | 11.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Глава МИД РФ Сергей Лавров направил приветствие участникам и гостям IV Астраханского международного форума "МТК "Север-Юг" - новые горизонты и возможности", пожелав им конструктивных дискуссий и успешной работы."На фоне происходящих изменений логистической карты мира растет потребность в новых маршрутах для осуществления грузоперевозок между Россией и иностранными государствами, в том числе с использованием транзитных возможностей Каспийского региона", - говорится в комментарии министра, размещенном на сайте дипведомства.В русле инициативы президента РФ Владимира Путина о формировании Большого Евразийского партнерства МТК "Север-Юг" "призван внести весомый вклад в укрепление внешнеторговых связей и раскрытие инвестиционно-экономического потенциала стран-участниц", отметил он."Уверен, что запланированные на Форуме дискуссии пройдут в конструктивном ключе, а их результатом станут плодотворные идеи о путях дальнейшего сотрудничества и интеграции на евразийском пространстве. Желаю вам успешной работы и всего наилучшего", - подчеркнул Лавров.
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Лавров поприветствовал участников форума "Север — Юг" в Астрахани
Лавров пожелал конструктивных дискуссий участникам форума "Север — Юг"