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В России может появиться персональный образовательный счет

В России может появиться персональный образовательный счет - 11.11.2026, ПРАЙМ

В России может появиться персональный образовательный счет

В России может появиться персональный образовательный счет, который позволит человеку видеть доступные меры государственной поддержки и другие источники... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:48+0300

2026-11-11T13:48+0300

2026-11-11T13:48+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. В России может появиться персональный образовательный счет, который позволит человеку видеть доступные меры государственной поддержки и другие источники финансирования обучения, сообщил директор по корпоративному развитию ГК "Просвещение" (группа ВЭБ.РФ) Алексей Рябинин. "В России рассматривается возможность создания персонального образовательного счета, который позволит человеку видеть доступные меры государственной поддержки и другие источники финансирования обучения", - сказал Рябинин на Дне платформенной экономики, его слова привели в пресс-службе группы компаний. Он отметил, что такой инструмент можно будет использовать при поступлении в вуз, повышении квалификации или освоении новой профессии. Так, персональный образовательный счет позволит при выборе программы сразу увидеть ее стоимость и возможные варианты финансирования: государственную поддержку, собственные накопления, средства работодателя или образовательные кредиты. Предполагается, что сведения о программе, стоимости и зачислении будут передаваться финансовым организациям с согласия пользователя, а информация о доступных мерах поддержки, платежах и решениях о финансировании будет представлена в одном интерфейсе. Целевую модель платформизации образования разрабатывает экспертная группа "Образование" под руководством руководителя ГК "Просвещение", заместителя председателя ВЭБ.РФ Александра Тарабрина. Группа готовит предложения для Национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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