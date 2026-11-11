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Россия в октябре купила у Бразилии имбиря на максимальную сумму за пять лет
Россия в октябре купила у Бразилии имбиря на максимальную сумму за пять лет - 11.11.2026, ПРАЙМ
Россия в октябре купила у Бразилии имбиря на максимальную сумму за пять лет
Россия в октябре этого года купила у Бразилии имбиря на максимальную сумму за пять лет, нарастив импорт более чем в восемь раз, свидетельствуют данные... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T22:26+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре этого года купила у Бразилии имбиря на максимальную сумму за пять лет, нарастив импорт более чем в восемь раз, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, за октябрь 2026 года Бразилия увеличила экспорт имбиря в РФ в 8,4 раза, до 436,3 тысячи долларов. Это стало максимумом с декабря 2021 года, когда стоимость поставок достигла 837 тысяч долларов.
Всего за январь-октябрь бразильцы экспортировали имбиря в Россию на 488,1 тысячи долларов.
Общий объем экспорта имбиря Бразилии за месяц составил 6,1 миллиона долларов. Крупнейшими покупателями стали Нидерланды (3,1 миллиона долларов), США (1,5 миллиона), Россия, Марокко (227,2 тысячи) и Испания (194,2 тысячи).
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Бизнес, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, НИДЕРЛАНДЫ, США
Россия в октябре купила у Бразилии имбиря на максимальную сумму за пять лет
Россия в октябре купила у Бразилии имбиря на максимальную сумму за пять лет
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Россия в октябре этого года купила у Бразилии имбиря на максимальную сумму за пять лет, нарастив импорт более чем в восемь раз, свидетельствуют данные бразильской статслужбы, которые проанализировало РИА Новости.
Так, за октябрь 2026 года Бразилия увеличила экспорт имбиря в РФ в 8,4 раза, до 436,3 тысячи долларов. Это стало максимумом с декабря 2021 года, когда стоимость поставок достигла 837 тысяч долларов.
Всего за январь-октябрь бразильцы экспортировали имбиря в Россию на 488,1 тысячи долларов.
Общий объем экспорта имбиря Бразилии за месяц составил 6,1 миллиона долларов. Крупнейшими покупателями стали Нидерланды (3,1 миллиона долларов), США (1,5 миллиона), Россия, Марокко (227,2 тысячи) и Испания (194,2 тысячи).