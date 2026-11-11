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Россияне с подозрением относятся к размерам скидок на маркетплейсах

Россияне с подозрением относятся к размерам скидок на маркетплейсах - 11.11.2026, ПРАЙМ

Россияне с подозрением относятся к размерам скидок на маркетплейсах

Более половины покупателей на российских маркетплейсах с подозрением относятся к размерам скидок - больше всего сомнений вызывают предложения от минус 70% или... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:14+0300

2026-11-11T13:14+0300

2026-11-11T13:14+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Более половины покупателей на российских маркетплейсах с подозрением относятся к размерам скидок - больше всего сомнений вызывают предложения от минус 70% или неровные значения вроде 7% или 33%, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете". "К выгоде покупатели относятся с осторожностью. Более половины опрошенных (52%) с подозрением относятся к размерам скидок - больше всего сомнений вызывают предложения от 70% или неровные значения вроде 7% или 33%. Зато наибольший отклик вызывают скидка за определенный способ оплаты (30%) и персональный промокод (25%)", - говорится в исследовании компании, в котором приняли участие более 1,2 тысячи россиян. Отмечается, что готовиться к сезону распродаж россияне начинают заранее. Четверть начинает откладывать деньги и изучать предложения за одну-две недели до акций, а 17% респондентов еще раньше - за 1-2 месяца. Кроме того, заметно влияют на поведение покупателей промокоды. На распродажах ими пользуются 61% россиян, причем 71% из них готовы отложить заказ, пока не найдут подходящий код. Для 48% респондентов промокод повышает желание оформить покупку, а каждый второй считает комбинацию "скидка + промокод" привлекательнее просто сниженной цены. В компании уточнили, что чаще всего промокоды ищут на сайтах с купонами, в соцсетях, Telegram-каналах и рассылках, а также напрямую на маркетплейсах.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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