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Россияне с подозрением относятся к размерам скидок на маркетплейсах
Россияне с подозрением относятся к размерам скидок на маркетплейсах - 11.11.2026, ПРАЙМ
Россияне с подозрением относятся к размерам скидок на маркетплейсах
Более половины покупателей на российских маркетплейсах с подозрением относятся к размерам скидок - больше всего сомнений вызывают предложения от минус 70% или... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:14+0300
2026-11-11T13:14+0300
2026-11-11T13:14+0300
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Более половины покупателей на российских маркетплейсах с подозрением относятся к размерам скидок - больше всего сомнений вызывают предложения от минус 70% или неровные значения вроде 7% или 33%, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете".
"К выгоде покупатели относятся с осторожностью. Более половины опрошенных (52%) с подозрением относятся к размерам скидок - больше всего сомнений вызывают предложения от 70% или неровные значения вроде 7% или 33%. Зато наибольший отклик вызывают скидка за определенный способ оплаты (30%) и персональный промокод (25%)", - говорится в исследовании компании, в котором приняли участие более 1,2 тысячи россиян.
Отмечается, что готовиться к сезону распродаж россияне начинают заранее. Четверть начинает откладывать деньги и изучать предложения за одну-две недели до акций, а 17% респондентов еще раньше - за 1-2 месяца.
Кроме того, заметно влияют на поведение покупателей промокоды. На распродажах ими пользуются 61% россиян, причем 71% из них готовы отложить заказ, пока не найдут подходящий код. Для 48% респондентов промокод повышает желание оформить покупку, а каждый второй считает комбинацию "скидка + промокод" привлекательнее просто сниженной цены.
В компании уточнили, что чаще всего промокоды ищут на сайтах с купонами, в соцсетях, Telegram-каналах и рассылках, а также напрямую на маркетплейсах.
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бизнес, финансы, яндекс маркет
Бизнес, Финансы, Яндекс Маркет
Россияне с подозрением относятся к размерам скидок на маркетплейсах
"Яндекс Маркет": более половины покупателей с подозрением относятся к размерам скидок
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Более половины покупателей на российских маркетплейсах с подозрением относятся к размерам скидок - больше всего сомнений вызывают предложения от минус 70% или неровные значения вроде 7% или 33%, рассказали РИА Новости в "Яндекс Маркете".
"К выгоде покупатели относятся с осторожностью. Более половины опрошенных (52%) с подозрением относятся к размерам скидок - больше всего сомнений вызывают предложения от 70% или неровные значения вроде 7% или 33%. Зато наибольший отклик вызывают скидка за определенный способ оплаты (30%) и персональный промокод (25%)", - говорится в исследовании компании, в котором приняли участие более 1,2 тысячи россиян.
Отмечается, что готовиться к сезону распродаж россияне начинают заранее. Четверть начинает откладывать деньги и изучать предложения за одну-две недели до акций, а 17% респондентов еще раньше - за 1-2 месяца.
Кроме того, заметно влияют на поведение покупателей промокоды. На распродажах ими пользуются 61% россиян, причем 71% из них готовы отложить заказ, пока не найдут подходящий код. Для 48% респондентов промокод повышает желание оформить покупку, а каждый второй считает комбинацию "скидка + промокод" привлекательнее просто сниженной цены.
В компании уточнили, что чаще всего промокоды ищут на сайтах с купонами, в соцсетях, Telegram-каналах и рассылках, а также напрямую на маркетплейсах.