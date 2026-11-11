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Средняя розничная цена бензина в РФ за неделю снизилась на 1%

Средняя розничная цена бензина в РФ за неделю снизилась на 1% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Средняя розничная цена бензина в РФ за неделю снизилась на 1%

Средняя розничная цена бензина в России со 2 по 9 ноября снизилась на 1% - до 74,11 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T21:11+0300

2026-11-11T21:11+0300

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россия

александр новак

росстат

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России со 2 по 9 ноября снизилась на 1% - до 74,11 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период Аи-92 подешевел в среднем на 1% - до 70,01 рубля за литр, Аи-95 - также на 1%, до 76,29 рубля, Аи-98 и выше - на 0,1%, до 103,97 рубля. Ситуация на внутреннем рынке бензина и дизельного топлива в России стабилизируется, сообщило в октябре российское правительство по итогам совещания у вице-премьера РФ Александра Новака. В России этим летом возникли перебои с поставками топлива. Для улучшения ситуации правительство приняло уже целый ряд мер, в том числе запретило экспорт топлива, предоставило налоговые стимулы для импорта и роста производства в стране.

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россия, александр новак, росстат