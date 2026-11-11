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В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные препараты

В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные препараты - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные препараты

Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России ниже уровня инфляции, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T10:45+0300

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россия

госдума

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России ниже уровня инфляции, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. "По мониторингу цен Росздравнодзора сегодня рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства ниже уровня инфляции", - сказал Глаголев в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья. Он добавил, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России регулируются и подлежат обязательной регистрации. "Более того, существуют механизмы как обычной, скажем так, плановой перерегистрации цены в зависимости от прогнозного уровня инфляции, причем для низкого ценового сегмента это двойной прогнозный уровень инфляции, и, кроме того, механизм индексации в связи с рисками дефектуры по причине маржинальности производства", - заключил Глаголев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, госдума