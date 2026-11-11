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В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные препараты
В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные препараты - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные препараты
Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России ниже уровня инфляции, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:45+0300
2026-11-11T10:45+0300
2026-11-11T10:46+0300
россия
госдума
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России ниже уровня инфляции, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев. "По мониторингу цен Росздравнодзора сегодня рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства ниже уровня инфляции", - сказал Глаголев в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья. Он добавил, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России регулируются и подлежат обязательной регистрации. "Более того, существуют механизмы как обычной, скажем так, плановой перерегистрации цены в зависимости от прогнозного уровня инфляции, причем для низкого ценового сегмента это двойной прогнозный уровень инфляции, и, кроме того, механизм индексации в связи с рисками дефектуры по причине маржинальности производства", - заключил Глаголев.
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россия, госдума
В Минздраве оценили рост цен на жизненно важные препараты
Глаголев: рост цен на жизненно важные препараты в России ниже уровня инфляции
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты (ЖНВЛП) в России ниже уровня инфляции, сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.
"По мониторингу цен Росздравнодзора сегодня рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства ниже уровня инфляции", - сказал Глаголев в ходе заседания комитета Госдумы по охране здоровья.
Он добавил, что цены на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты в России регулируются и подлежат обязательной регистрации.
"Более того, существуют механизмы как обычной, скажем так, плановой перерегистрации цены в зависимости от прогнозного уровня инфляции, причем для низкого ценового сегмента это двойной прогнозный уровень инфляции, и, кроме того, механизм индексации в связи с рисками дефектуры по причине маржинальности производства", - заключил Глаголев.