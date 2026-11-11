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Рост кредитования юрлиц в октябре ускорился

Рост кредитования юрлиц в октябре ускорился - 11.11.2026, ПРАЙМ

Рост кредитования юрлиц в октябре ускорился

Рост кредитования юрлиц в октябре по сравнению с сентябрем несколько ускорился, а прирост кредитования физлиц был сопоставим с предыдущим месяцем, говорится в... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T18:47+0300

2026-11-11T18:47+0300

2026-11-11T18:47+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Рост кредитования юрлиц в октябре по сравнению с сентябрем несколько ускорился, а прирост кредитования физлиц был сопоставим с предыдущим месяцем, говорится в информационно-аналитическом комментарии Банка России "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП". "В октябре, по оперативным данным, рост требований к организациям несколько ускорился по сравнению с сентябрем, а прирост требований к населению был сопоставим с предыдущим месяцем", - говорится в документе. Годовой прирост кредитования юрлиц в сентябре увеличился слабо, составив 11,4% после 11,3% в августе. Кредитование физлиц, не включая секьюритизированные кредиты, в сентябре выросло на 5,5% за скользящий год. Отмечается, что рост требований к экономике в сентябре замедлился до 0,6% после 1,1% в августе. Это произошло в том числе из‑за более слабой динамики требований к организациям (увеличились на 0,8% после 1,3% в августе). Замедление коснулось в основном рублевой задолженности по кредитам и займам нефинансовых компаний, объем прироста которой снизился на треть. При этом его снижение произошло в значительной мере из‑за квартальных погашений процентов компаниями, а объем основного долга по операциям в рублях даже несколько увеличился, поясняет ЦБ. Вложения банков в долговые ценные бумаги организаций выросли, в том числе за счет повышения активности на рынке секьюритизации. Изменение валютной задолженности корпоративного сегмента, как и в предыдущем месяце, было незначительным. Также сообщается, что рост требований к населению в сентябре без учета секьюритизации кредитов был околонулевым. С поправкой на секьюритизированные кредиты в сентябре продолжился рост требований к населению. В частности, темп роста в ипотечном сегменте составил 1,4% после 0,5% в августе. "Такой прирост объясняется значительным увеличением объема выдачи рублевой ипотеки в сентябре (до рекордного значения для 2026 года в 617 миллиардов рублей). Около 70% выдач пришлось на льготные кредиты, в основном по программе "Семейная ипотека" перед ужесточением ее условий (включая дифференциацию ставок и максимальной суммы кредита в зависимости от количества детей)", - сообщается в документе. Темп роста неипотечного кредитного портфеля в сентябре уменьшился, причем с корректировкой на секьюритизированные кредиты он остался в положительной области. отмечает регулятор.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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банки, финансы, банк россии