https://1prime.ru/20261111/rostekh-875114246.html
МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации
МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации - 11.11.2026, ПРАЙМ
МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации
Российский самолет МС-21 выполнил уже более 60% испытательных полетов в рамках сертификации, сообщил "Ростех". | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:05+0300
2026-11-11T14:05+0300
2026-11-11T14:05+0300
бизнес
россия
ростех
оак
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_0:152:2897:1782_1920x0_80_0_0_a912c8e8fad781a9c2bba56a7a699aa7.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский самолет МС-21 выполнил уже более 60% испытательных полетов в рамках сертификации, сообщил "Ростех". "Продолжается сертификация импортозамещенного среднемагистрального МС-21, который создан в широкой кооперации предприятий Ростеха под эгидой ОАК. К настоящему времени выполнено свыше 60% испытательных полетов", - говорится в сообщении. Сейчас на заводе в высокой степени готовности находятся 18 бортов, отметили в "Ростехе". Кроме того, в районе аэропорта "Жуковский" расширяются мощности для обслуживания новых самолетов, которые уже скоро начнут пополнять парки отечественных авиакомпаний.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/07e9/08/05/860329600_161:0:2737:1932_1920x0_80_0_0_729507f485918c66b1627af1198f961b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, ростех, оак
Бизнес, РОССИЯ, Ростех, ОАК
МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации
Ростех: МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский самолет МС-21 выполнил уже более 60% испытательных полетов в рамках сертификации, сообщил "Ростех".
"Продолжается сертификация импортозамещенного среднемагистрального МС-21, который создан в широкой кооперации предприятий Ростеха под эгидой ОАК. К настоящему времени выполнено свыше 60% испытательных полетов", - говорится в сообщении.
Сейчас на заводе в высокой степени готовности находятся 18 бортов, отметили в "Ростехе". Кроме того, в районе аэропорта "Жуковский" расширяются мощности для обслуживания новых самолетов, которые уже скоро начнут пополнять парки отечественных авиакомпаний.