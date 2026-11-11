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МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации - 11.11.2026, ПРАЙМ
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МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации
МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации - 11.11.2026, ПРАЙМ
МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации
Российский самолет МС-21 выполнил уже более 60% испытательных полетов в рамках сертификации, сообщил "Ростех". | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:05+0300
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бизнес
россия
ростех
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский самолет МС-21 выполнил уже более 60% испытательных полетов в рамках сертификации, сообщил "Ростех". "Продолжается сертификация импортозамещенного среднемагистрального МС-21, который создан в широкой кооперации предприятий Ростеха под эгидой ОАК. К настоящему времени выполнено свыше 60% испытательных полетов", - говорится в сообщении. Сейчас на заводе в высокой степени готовности находятся 18 бортов, отметили в "Ростехе". Кроме того, в районе аэропорта "Жуковский" расширяются мощности для обслуживания новых самолетов, которые уже скоро начнут пополнять парки отечественных авиакомпаний.
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бизнес, россия, ростех, оак
Бизнес, РОССИЯ, Ростех, ОАК
14:05 11.11.2026
 
МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации

Ростех: МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации

© РИА Новости . Кирилл Шипицин | Перейти в медиабанкСамолет МС-21
Самолет МС-21 - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© РИА Новости . Кирилл Шипицин
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский самолет МС-21 выполнил уже более 60% испытательных полетов в рамках сертификации, сообщил "Ростех".
"Продолжается сертификация импортозамещенного среднемагистрального МС-21, который создан в широкой кооперации предприятий Ростеха под эгидой ОАК. К настоящему времени выполнено свыше 60% испытательных полетов", - говорится в сообщении.
Сейчас на заводе в высокой степени готовности находятся 18 бортов, отметили в "Ростехе". Кроме того, в районе аэропорта "Жуковский" расширяются мощности для обслуживания новых самолетов, которые уже скоро начнут пополнять парки отечественных авиакомпаний.
 
БизнесРОССИЯРостехОАК
 
 
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