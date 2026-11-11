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МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации

МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации - 11.11.2026, ПРАЙМ

МС-21 выполнил более 60% испытательных полетов в рамках сертификации

Российский самолет МС-21 выполнил уже более 60% испытательных полетов в рамках сертификации, сообщил "Ростех". | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:05+0300

2026-11-11T14:05+0300

2026-11-11T14:05+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский самолет МС-21 выполнил уже более 60% испытательных полетов в рамках сертификации, сообщил "Ростех". "Продолжается сертификация импортозамещенного среднемагистрального МС-21, который создан в широкой кооперации предприятий Ростеха под эгидой ОАК. К настоящему времени выполнено свыше 60% испытательных полетов", - говорится в сообщении. Сейчас на заводе в высокой степени готовности находятся 18 бортов, отметили в "Ростехе". Кроме того, в районе аэропорта "Жуковский" расширяются мощности для обслуживания новых самолетов, которые уже скоро начнут пополнять парки отечественных авиакомпаний.

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2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, ростех, оак