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Названы преимущества лизинга в России перед западными странами

Названы преимущества лизинга в России перед западными странами - 11.11.2026, ПРАЙМ

Названы преимущества лизинга в России перед западными странами

Отечественный лизинговый рынок обладает масштабными госсубсидиями на покупку техники, которых в западных странах нет, а также имеет серьезное налоговое... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T08:18+0300

2026-11-11T08:18+0300

2026-11-11T08:20+0300

бизнес

россия

китай

нидерланды

дания

интерлизинг

ес

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Отечественный лизинговый рынок обладает масштабными госсубсидиями на покупку техники, которых в западных странах нет, а также имеет серьезное налоговое стимулирование для бизнеса, сообщили РИА Новости в российских отраслевых компаниях. По данным "Европлана" и "Интерлизинга", в 2025 году Россия заняла 8-е место на европейском рынке, опередив Нидерланды и Данию по объему нового бизнеса, а в топ-3 вошли Великобритания, Франция и Германия. "Главное преимущество транспортного лизинга в России в 2026 году - масштабные государственные субсидии на покупку как авто на двигателе внутреннего сгорания, так и электромобилей", - рассказал гендиректор ГК "Интерлизинг" Артем Алешкин. По его словам, в США, Китае, ЕС тоже есть программы стимуляции, но они в основном направлены на развитие альтернативных видов транспорта, а также не являются централизованными. "Например, в КНР отсутствует единая господдержка лизинга, действуют только региональные программы, специальные условия покупки от дилеров и производителей. Помимо этого, Россию отличает развитость и ликвидность сегмента автомобилей с пробегом. В отличие от западных рынков, где доминирует лизинг новой техники, основным драйвером роста автолизинга (до 16% во втором квартале 2026 года) стал именно вторичный рынок", - отметил Алешкин. Как сообщили в "Европлане", российский рынок автолизинга пока уступает по уровню проникновения ряду европейских стран, но обладает значительным потенциалом роста. Например, доля лизинга в продажах новых легковых авто в России составляет около 14%, тогда как в некоторых странах ЕС этот показатель достигает 39%. "Если сравнивать автолизинг в России с практикой других стран, то его ключевое преимущество заключается в мощном налоговом стимулировании именно для юридических лиц. В отличие от западных рынков, где лизинг часто является массовым инструментом и для физических лиц, в России он остается в первую очередь инструментом оптимизации бизнеса", - сообщили в пресс-службе компании. Коммерческий директор "Флит Лизинг" (входит в "Инсайт Лизинг") Руслан Моллаев отметил, что в России исторически преобладает финансовый лизинг, на Западе большая доля у операционного лизинга. "В Европе на легковые и коммерческие автомобили приходится более 70% нового лизингового бизнеса. И почти весь объем - это оперлизинг. Он предполагает не только предоставление автомобиля в пользование, но и комплексное управление корпоративным парком. Мы видим, что российский рынок также движется в сторону расширения сервисной составляющей", - объяснил Моллаев. Он добавил, что в перспективе конкурентоспособность лизинговых компаний будет определяться не только стоимостью финансирования, но и тем, насколько эффективно они умеют управлять активом на протяжении всего жизненного цикла - от покупки и обслуживания до последующей реализации.

китай

нидерланды

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, китай, нидерланды, дания, интерлизинг, ес