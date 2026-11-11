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Рынок ждет итоги переговоров - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Рынок ждет итоги переговоров
Рынок ждет итоги переговоров - 11.11.2026, ПРАЙМ
Рынок ждет итоги переговоров
Индекс Мосбиржи вчера потерял процент, но это не так важно, поскольку процесс согласования позиций в ОАЭ продолжается, и по меркам волатильности просадку... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:12+0300
2026-11-11T10:13+0300
экономика
мнения аналитиков
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера потерял процент, но это не так важно, поскольку процесс согласования позиций в ОАЭ продолжается, и по меркам волатильности просадку вторника могут выкупить молниеносно и улететь вверх, вплоть до максимумов осени и всего лета — был бы обнадеживающий повод. При отсутствии прогресса бенчмарк упадет к опорным 2400 пунктам или даже чуть ниже.Самые волатильные бумаги вторника: ломбардная корпорация МГКЛ (-21%), и курс уже рухнул до 0,4 рубля на фоне ареста счетов "дочек", налоговых претензий ФНС, техдефолтов по облигациям; топливный оператор "ЕвроТранс" (-10%), и курс в среду утром еще -10% и у 13,65 рубля на фоне приостановки работы сети АЗС из-за долгов; девелопер "Самолет" (-8%) на фоне невозможности провести оферту по облигациям в ситуации высокой долговой нагрузки застройщика, курс прокалывал 300 рублей. По всем акциям сохраняются риски дальнейшего падения из-за высокой неопределенности исхода с обязательствами.Рубль после -3% с начала ноября вчера замедлил ослабление. Курс доллара откатил на четверть процента, к 82,55, курс евро остался в нуле — под 92,4, а вот биржевой юань прибавил еще 0,4%, до 12,42. Нефть пошла в отскок, и курс сырьевой нацвалюты тоже может начать отбивать потери. При этом переговоры продолжаются, и сигналы с внешнего контура также будут влиять на настроения трейдеров на валютном рынке — при деэскалации доллар опять упадет к 80, а при обострении риторики вероятен рывок за 83.Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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Михаил Зельцер
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40
192
40
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1
5
4.7
96
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мнения аналитиков, рынок, торги, акции, россия
Экономика, Мнения аналитиков, Рынок, Торги, Акции, РОССИЯ
10:12 11.11.2026 (обновлено: 10:13 11.11.2026)
 
Рынок ждет итоги переговоров

Зельцер: при отсутствии прогресса на встрече в ОАЭ индекс Мосбиржи упадет к 2400 пунктам

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера потерял процент, но это не так важно, поскольку процесс согласования позиций в ОАЭ продолжается, и по меркам волатильности просадку вторника могут выкупить молниеносно и улететь вверх, вплоть до максимумов осени и всего лета — был бы обнадеживающий повод. При отсутствии прогресса бенчмарк упадет к опорным 2400 пунктам или даже чуть ниже.
Самые волатильные бумаги вторника: ломбардная корпорация МГКЛ (-21%), и курс уже рухнул до 0,4 рубля на фоне ареста счетов "дочек", налоговых претензий ФНС, техдефолтов по облигациям; топливный оператор "ЕвроТранс" (-10%), и курс в среду утром еще -10% и у 13,65 рубля на фоне приостановки работы сети АЗС из-за долгов; девелопер "Самолет" (-8%) на фоне невозможности провести оферту по облигациям в ситуации высокой долговой нагрузки застройщика, курс прокалывал 300 рублей. По всем акциям сохраняются риски дальнейшего падения из-за высокой неопределенности исхода с обязательствами.
Рубль после -3% с начала ноября вчера замедлил ослабление. Курс доллара откатил на четверть процента, к 82,55, курс евро остался в нуле — под 92,4, а вот биржевой юань прибавил еще 0,4%, до 12,42. Нефть пошла в отскок, и курс сырьевой нацвалюты тоже может начать отбивать потери. При этом переговоры продолжаются, и сигналы с внешнего контура также будут влиять на настроения трейдеров на валютном рынке — при деэскалации доллар опять упадет к 80, а при обострении риторики вероятен рывок за 83.
Автор: Михаил Зельцер, эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"

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