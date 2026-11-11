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Аналитики спрогнозировали реакцию рынка на итоги переговоров в ОАЭ - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Аналитики спрогнозировали реакцию рынка на итоги переговоров в ОАЭ
Аналитики спрогнозировали реакцию рынка на итоги переговоров в ОАЭ - 11.11.2026, ПРАЙМ
Аналитики спрогнозировали реакцию рынка на итоги переговоров в ОАЭ
Российский рынок акций немного снижается в первые часы основной торговой сессии среды в ожидании новостей с переговоров в Абу-Даби, следует из данных Московской | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T10:33+0300
2026-11-11T10:33+0300
экономика
рынок
торги
акции
абу-даби
оаэ
мосбиржа
россия
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снижается в первые часы основной торговой сессии среды в ожидании новостей с переговоров в Абу-Даби, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,26% относительно предыдущего закрытия, до 2438,04 пункта. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,66%, до 92,1 доллара за баррель. В лидерах роста - акции "Полюса" (+1,84%), "Позитива" (+1,42%), "ВК" (+0,95%), префы "Татнефти" (+0,94%), обыкновенные акции "АФК Система" (+0,93%). В лидерах снижения - акции ЮГК (−0,45%), "Циана" (-0,44%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,44%), обыкновенные акции "Московского кредитного банка" (-0,4%), "Норникеля" (-0,35%). "Сегодня инвесторы будут ожидать обещанного подведения итогов двухдневных переговоров в ОАЭ. После случившейся заметной коррекции в нефтегазовом секторе возможный отскок цен на нефть способен стать еще одним значимым катализатором возобновления позитивного тренда наряду с внешнеполитическими новостями", - комментируют аналитики банка "Синара". "Сегодня мы полагаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2400-2500 пунктов, в фокусе – итоги второго дня переговоров в Абу-Даби. Если прорывных заявлений не будет, то мы видим риски для теста нижней границы указанного диапазона. Но от обвального падения индекс будут удерживать ожидания возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС, который состоится на следующей неделе", - делится Екатерина Крылова из ПСБ. Также она полагает, что поддержат индекс и цены на нефть Brent, которые будут удерживаться в зоне 90-100 долларов за баррель, так как конфликт на Ближнем Востоке пока не решен.
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рынок, торги, акции, абу-даби, оаэ, мосбиржа, россия
Экономика, Рынок, Торги, Акции, Абу-Даби, ОАЭ, Мосбиржа, РОССИЯ
10:33 11.11.2026
 
Аналитики спрогнозировали реакцию рынка на итоги переговоров в ОАЭ

Крылова: индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2400-2500 пунктов

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций немного снижается в первые часы основной торговой сессии среды в ожидании новостей с переговоров в Абу-Даби, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,26% относительно предыдущего закрытия, до 2438,04 пункта.
Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 0,66%, до 92,1 доллара за баррель.
В лидерах роста - акции "Полюса" (+1,84%), "Позитива" (+1,42%), "ВК" (+0,95%), префы "Татнефти" (+0,94%), обыкновенные акции "АФК Система" (+0,93%).
В лидерах снижения - акции ЮГК (−0,45%), "Циана" (-0,44%), префы "Сургутнефтегаза" (-0,44%), обыкновенные акции "Московского кредитного банка" (-0,4%), "Норникеля" (-0,35%).
"Сегодня инвесторы будут ожидать обещанного подведения итогов двухдневных переговоров в ОАЭ. После случившейся заметной коррекции в нефтегазовом секторе возможный отскок цен на нефть способен стать еще одним значимым катализатором возобновления позитивного тренда наряду с внешнеполитическими новостями", - комментируют аналитики банка "Синара".
"Сегодня мы полагаем, что индекс Мосбиржи будет находиться в диапазоне 2400-2500 пунктов, в фокусе – итоги второго дня переговоров в Абу-Даби. Если прорывных заявлений не будет, то мы видим риски для теста нижней границы указанного диапазона. Но от обвального падения индекс будут удерживать ожидания возможной трехсторонней встречи лидеров России, США и Китая на саммите АТЭС, который состоится на следующей неделе", - делится Екатерина Крылова из ПСБ.
Также она полагает, что поддержат индекс и цены на нефть Brent, которые будут удерживаться в зоне 90-100 долларов за баррель, так как конфликт на Ближнем Востоке пока не решен.
 
ЭкономикаРынокТоргиАкцииАбу-ДабиОАЭМосбиржаРОССИЯ
 
 
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