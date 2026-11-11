https://1prime.ru/20261111/rynok-875117599.html

"Разногласия сдерживают оптимизм": рынок акций отыграл снижение

"Разногласия сдерживают оптимизм": рынок акций отыграл снижение - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Разногласия сдерживают оптимизм": рынок акций отыграл снижение

Российский рынок акций в среду днем отыграл большую часть снижения на заявлениях сторон по итогам переговоров по украинскому урегулированию, которые прошли в... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T15:20+0300

2026-11-11T15:20+0300

2026-11-11T15:28+0300

рынок

торги

россия

сша

абу-даби

украина

владимир чернов

джаред кушнер

стив уиткофф

мосбиржа

https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875117599.jpg?1794400137

МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций в среду днем отыграл большую часть снижения на заявлениях сторон по итогам переговоров по украинскому урегулированию, которые прошли в Абу-Даби, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Трехсторонние переговоры России, США и Украины прошли в Абу-Даби 10-11 ноября. Как сообщал ранее источник РИА Новости в переговорной группе, переговоры были направлены на обсуждение ключевых аспектов формирования новой системы континентальной безопасности. По его словам, украинское урегулирование - лишь один из пунктов масштабной дискуссии. Среди прочего, после окончания переговоров посланник президента США Джаред Кушнер сообщил, что вместе с другим посланником Стивом Уиткоффом отправится завтра в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Индекс Мосбиржи к 14.57 мск снижался на 0,07%, до 2 442,55 пункта. До выступления сторон он снижался примерно на 0,7%. Январский фьючерс нефти марки Brent в то же время дорожал на 1,37%, до 92,74 доллара за баррель. "Ранее Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры России, США и Украины в Абу-Даби продуктивными, однако отметил, что сторонам предстоит еще много работы", - отметил Максим Абрамов из ФГ "Финам". Сохраняющиеся разногласия по ключевым вопросам урегулирования сдерживают оптимизм инвесторов, добавил он. "В отсутствие четких признаков потенциального урегулирования геополитической напряженности инвесторы предпочитают занимать осторожную позицию и не спешат наращивать позиции в акциях, несмотря на благоприятные корпоративные предпосылки", - рассказали аналитики "Цифра брокер". Так, ранее в среду "Сбербанк" раскрыл результаты по РСБУ за десять месяцев 2026 года: чистая прибыль составила 1,67 триллиона рублей, увеличившись на 17,6% в годовом выражении, на фоне рентабельности капитала на уровне 22,9%. Дополнительное давление на рынок оказывает слабая динамика нефтегазового сектора, отметил Владимир Чернов из Freedom Global. Лидеры роста и снижения котировок В лидерах роста - акции "Мосбиржи"(+1,11%), "Роснефти" (+0,91%), "Ренессанса" (+0,41%), МТС (+0,39%), "Лукойла" (+0,35%). "Рост Московской биржи проходит на фоне развития новых инструментов срочного рынка. Накануне площадка запустила торги первыми девятью из 27 новых вечных фьючерсов на акции иностранных компаний, а сегодня сообщила о запуске индекса спокойствия. В перспективе это должно повысить комиссионные доходы площадки", - отмечает Чернов. В лидерах снижения - акции "Ростелекома" (−3,03%), "Совкомфлота" (−2,62%), "Московского кредитного банка" (-2,61%), "Русала" (-1,72%), "Северстали" (-1,72%). Прогнозы Чернов ожидает индекс Мосбиржи до конца текущей сессии в диапазоне 2400-2500 пунктов. "Финансовый сектор остается очевидной и понятной ставкой на восстановление фондового рынка по завершению консолидации, на фоне которой индекс Мосбиржи пока продолжит колебаться в диапазоне 2400-2500 пунктов", - заключают аналитики "Цифра брокер".

сша

абу-даби

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, россия, сша, абу-даби, украина, владимир чернов, джаред кушнер, стив уиткофф, мосбиржа, финам, фг "финам"