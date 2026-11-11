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"Оптимизм поддержали сообщения о визите в Москву": рынок акций вырос - 11.11.2026, ПРАЙМ
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"Оптимизм поддержали сообщения о визите в Москву": рынок акций вырос
"Оптимизм поддержали сообщения о визите в Москву": рынок акций вырос - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Оптимизм поддержали сообщения о визите в Москву": рынок акций вырос
Российский рынок по итогам основной сессии среды уверенно вырос почти до уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T20:04+0300
2026-11-11T20:18+0300
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абу-даби
москва
сша
владимир путин
елена кожухова
мосбиржа
ртс
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии среды уверенно вырос почти до уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,87% - до 2490,01 пункта, долларовый РТС - на 1,73%, до 948,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,22%, до 927,25 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок на подъеме Российский рынок акций в среду демонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи при этом после утреннего снижения к закрытию сессии вырос почти на 2% и в ходе сессии почти коснулся психологического уровня 2500 пунктов (2498,89 пункта). "Ценовая конъюнктура в сырьевых товарах улучшилась – нефть и большинство металлов пошли в отскок. Двухдневные переговоры в Абу-Даби в формате РФ-США-Украина завершились. Значимой конкретики, кроме договоренности об обмене пленными, по итогам не последовало, однако оптимизм поддержали сообщения о том, что завтра американские переговорщики отправятся в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги "Газпрома" (+3,3%), "Аэрофлота" (+3,1%), "Новатэка" (+3%), Мосбиржи (+3%). Подешевели акции "Циана" (-1,7%), "Ростелекома" (-1,2%). Стоимость нефти к 19.44 мск повышалась на 2,8% - до 94 долларов за баррель сорта Brent. Прогнозы Итоги двухдневной встречи в Абу-Даби придали рынку сильный "заряд волатильности", отмечает Александр Фетисов из РСХБ. "По мере публикации официальных заявлений по итогам встречи индекс Мосбиржи успел просесть до отметки 2414,2 пункта, добавляет он. "Тем не менее все снижение было быстро выкуплено. В целом сегодняшний день еще раз подтверждает, что рынок акций перешел к диапазонной торговле, "технично" отработав нижнюю границу коридора 2420–2490 пунктов", - отмечает Фетисов. Российский рынок акций реагировал на заявления о запланированном на четверг визите спецпосланников США по украинскому кризису для встречи с президентом РФ после двухдневных переговоров в Абу-Даби, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Официальные лица отметили наличие базы для дальнейших обсуждений", - добавляет она, рассуждая о перспективах динамики рынка.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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40
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рынок, торги, индексы, абу-даби, москва, сша, владимир путин, елена кожухова, мосбиржа, ртс, "бкс мир инвестиций"
Рынок, Торги, Индексы, Абу-Даби, МОСКВА, США, Владимир Путин, Елена Кожухова, Мосбиржа, РТС, "БКС Мир инвестиций"
20:04 11.11.2026 (обновлено: 20:18 11.11.2026)
 
"Оптимизм поддержали сообщения о визите в Москву": рынок акций вырос

Смирнов: нефть и металлы пошли в отскок, индекс Мосбиржи почти коснулся 2500

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии среды уверенно вырос почти до уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,87% - до 2490,01 пункта, долларовый РТС - на 1,73%, до 948,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,22%, до 927,25 пункта.
С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса.

Рынок на подъеме

Российский рынок акций в среду демонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи при этом после утреннего снижения к закрытию сессии вырос почти на 2% и в ходе сессии почти коснулся психологического уровня 2500 пунктов (2498,89 пункта).
"Ценовая конъюнктура в сырьевых товарах улучшилась – нефть и большинство металлов пошли в отскок. Двухдневные переговоры в Абу-Даби в формате РФ-США-Украина завершились. Значимой конкретики, кроме договоренности об обмене пленными, по итогам не последовало, однако оптимизм поддержали сообщения о том, что завтра американские переговорщики отправятся в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций".
В частности, подорожали бумаги "Газпрома" (+3,3%), "Аэрофлота" (+3,1%), "Новатэка" (+3%), Мосбиржи (+3%). Подешевели акции "Циана" (-1,7%), "Ростелекома" (-1,2%).
Стоимость нефти к 19.44 мск повышалась на 2,8% - до 94 долларов за баррель сорта Brent.

Прогнозы

Итоги двухдневной встречи в Абу-Даби придали рынку сильный "заряд волатильности", отмечает Александр Фетисов из РСХБ. "По мере публикации официальных заявлений по итогам встречи индекс Мосбиржи успел просесть до отметки 2414,2 пункта, добавляет он.
"Тем не менее все снижение было быстро выкуплено. В целом сегодняшний день еще раз подтверждает, что рынок акций перешел к диапазонной торговле, "технично" отработав нижнюю границу коридора 2420–2490 пунктов", - отмечает Фетисов.
Российский рынок акций реагировал на заявления о запланированном на четверг визите спецпосланников США по украинскому кризису для встречи с президентом РФ после двухдневных переговоров в Абу-Даби, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал".
"Официальные лица отметили наличие базы для дальнейших обсуждений", - добавляет она, рассуждая о перспективах динамики рынка.
 
РынокТоргиИндексыАбу-ДабиМОСКВАСШАВладимир ПутинЕлена КожуховаМосбиржаРТС"БКС Мир инвестиций"
 
 
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