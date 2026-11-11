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"Оптимизм поддержали сообщения о визите в Москву": рынок акций вырос

"Оптимизм поддержали сообщения о визите в Москву": рынок акций вырос - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Оптимизм поддержали сообщения о визите в Москву": рынок акций вырос

Российский рынок по итогам основной сессии среды уверенно вырос почти до уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. | 11.11.2026, ПРАЙМ

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елена кожухова

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок по итогам основной сессии среды уверенно вырос почти до уровня 2500 пунктов по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,87% - до 2490,01 пункта, долларовый РТС - на 1,73%, до 948,94 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 2,22%, до 927,25 пункта. С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения динамики индекса. Рынок на подъеме Российский рынок акций в среду демонстрировал разнонаправленную динамику. Индекс Мосбиржи при этом после утреннего снижения к закрытию сессии вырос почти на 2% и в ходе сессии почти коснулся психологического уровня 2500 пунктов (2498,89 пункта). "Ценовая конъюнктура в сырьевых товарах улучшилась – нефть и большинство металлов пошли в отскок. Двухдневные переговоры в Абу-Даби в формате РФ-США-Украина завершились. Значимой конкретики, кроме договоренности об обмене пленными, по итогам не последовало, однако оптимизм поддержали сообщения о том, что завтра американские переговорщики отправятся в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". В частности, подорожали бумаги "Газпрома" (+3,3%), "Аэрофлота" (+3,1%), "Новатэка" (+3%), Мосбиржи (+3%). Подешевели акции "Циана" (-1,7%), "Ростелекома" (-1,2%). Стоимость нефти к 19.44 мск повышалась на 2,8% - до 94 долларов за баррель сорта Brent. Прогнозы Итоги двухдневной встречи в Абу-Даби придали рынку сильный "заряд волатильности", отмечает Александр Фетисов из РСХБ. "По мере публикации официальных заявлений по итогам встречи индекс Мосбиржи успел просесть до отметки 2414,2 пункта, добавляет он. "Тем не менее все снижение было быстро выкуплено. В целом сегодняшний день еще раз подтверждает, что рынок акций перешел к диапазонной торговле, "технично" отработав нижнюю границу коридора 2420–2490 пунктов", - отмечает Фетисов. Российский рынок акций реагировал на заявления о запланированном на четверг визите спецпосланников США по украинскому кризису для встречи с президентом РФ после двухдневных переговоров в Абу-Даби, считает Елена Кожухова из ИК "Велес капитал". "Официальные лица отметили наличие базы для дальнейших обсуждений", - добавляет она, рассуждая о перспективах динамики рынка.

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