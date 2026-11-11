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РЖД запустили пилотный проект защиты каналов связи между ЦОДами финсектора
РЖД запустили пилотный проект защиты каналов связи между ЦОДами финсектора - 11.11.2026, ПРАЙМ
РЖД запустили пилотный проект защиты каналов связи между ЦОДами финсектора
Пилотный проект защиты каналов связи между центрами обработки данных (ЦОДами) финансового сектора с использованием квантовой сети РЖД запущен в России, сообщила | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T14:53+0300
2026-11-11T14:53+0300
2026-11-11T14:55+0300
технологии
бизнес
россия
олег белозеров
ржд
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Пилотный проект защиты каналов связи между центрами обработки данных (ЦОДами) финансового сектора с использованием квантовой сети РЖД запущен в России, сообщила компания.Правительство в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Компания сообщала, что протяженность квантовой сети в 2024 году была увеличена до 7 тысяч километров. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. Согласно обновленной дорожной карте по развитию квантовых коммуникаций, к 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров."Глава РЖД Олег Белозеров принял участие в запуске пилотного проекта квантовой защиты каналов связи между ЦОДами Федерального казначейства и Банка ПСБ. Защита каналов обеспечена с использованием магистральной квантовой сети РЖД", - говорится в сообщении РЖД.Запуск проекта состоялся в ситуационном центре Финансового университета при правительстве РФ."Впервые квантово-защищенный канал связи соединяет действующую инфраструктуру государственного ведомства и коммерческого банка на участке протяженностью более 1200 километров. Участники проекта подтвердили штатное функционирование квантово-защищенных каналов между объектами и приступили к апробации", - отмечают РЖД.В Центре управления и мониторинга квантовой сети РЖД сообщили, что после запуска каналов в режиме реального времени ключи шифрования генерируются и поступают на все объекты, а квантовая сеть работает в штатном режиме."Сегодня мы сделали большой шаг в будущее. Финансовый сектор является одной из приоритетных отраслей для внедрения технологии квантовых коммуникаций, это позволит обеспечить долговременную защиту информационных систем. Много говорилось о том, как квантовая защита данных должна работать теоретически, и вот уже мы видим практическую реализацию решений президента России по развитию этого направления", - цитируют РЖД слова Белозерова.Он отметил, что успешное применение квантовых решений в пилотных проектах, дальнейшее строительство магистральной квантовой сети на Дальний Восток, обеспечение географической связанности позволят увеличить охват оказания услуг квантовой защиты данных широкому кругу клиентов в различных регионах страны.
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технологии, бизнес, россия, олег белозеров, ржд
Технологии, Бизнес, РОССИЯ, Олег Белозеров, РЖД
РЖД запустили пилотный проект защиты каналов связи между ЦОДами финсектора
РЖД запустили пилотный проект защиты каналов связи между ЦОДами финансового сектора
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Пилотный проект защиты каналов связи между центрами обработки данных (ЦОДами) финансового сектора с использованием квантовой сети РЖД запущен в России, сообщила компания.
Правительство в 2019 году определило холдинг РЖД
ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Компания сообщала, что протяженность квантовой сети в 2024 году была увеличена до 7 тысяч километров. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. Согласно обновленной дорожной карте по развитию квантовых коммуникаций, к 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров.
"Глава РЖД Олег Белозеров
принял участие в запуске пилотного проекта квантовой защиты каналов связи между ЦОДами Федерального казначейства и Банка ПСБ. Защита каналов обеспечена с использованием магистральной квантовой сети РЖД", - говорится в сообщении РЖД.
Запуск проекта состоялся в ситуационном центре Финансового университета при правительстве РФ.
"Впервые квантово-защищенный канал связи соединяет действующую инфраструктуру государственного ведомства и коммерческого банка на участке протяженностью более 1200 километров. Участники проекта подтвердили штатное функционирование квантово-защищенных каналов между объектами и приступили к апробации", - отмечают РЖД.
В Центре управления и мониторинга квантовой сети РЖД сообщили, что после запуска каналов в режиме реального времени ключи шифрования генерируются и поступают на все объекты, а квантовая сеть работает в штатном режиме.
"Сегодня мы сделали большой шаг в будущее. Финансовый сектор является одной из приоритетных отраслей для внедрения технологии квантовых коммуникаций, это позволит обеспечить долговременную защиту информационных систем. Много говорилось о том, как квантовая защита данных должна работать теоретически, и вот уже мы видим практическую реализацию решений президента России по развитию этого направления", - цитируют РЖД слова Белозерова.
Он отметил, что успешное применение квантовых решений в пилотных проектах, дальнейшее строительство магистральной квантовой сети на Дальний Восток
, обеспечение географической связанности позволят увеличить охват оказания услуг квантовой защиты данных широкому кругу клиентов в различных регионах страны.