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РЖД запустили пилотный проект защиты каналов связи между ЦОДами финсектора

РЖД запустили пилотный проект защиты каналов связи между ЦОДами финсектора - 11.11.2026, ПРАЙМ

РЖД запустили пилотный проект защиты каналов связи между ЦОДами финсектора

Пилотный проект защиты каналов связи между центрами обработки данных (ЦОДами) финансового сектора с использованием квантовой сети РЖД запущен в России, сообщила | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T14:53+0300

2026-11-11T14:53+0300

2026-11-11T14:55+0300

технологии

бизнес

россия

олег белозеров

ржд

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Пилотный проект защиты каналов связи между центрами обработки данных (ЦОДами) финансового сектора с использованием квантовой сети РЖД запущен в России, сообщила компания.Правительство в 2019 году определило холдинг РЖД ответственным за развитие квантовых коммуникаций. Компания сообщала, что протяженность квантовой сети в 2024 году была увеличена до 7 тысяч километров. Квантовая сеть РЖД – одна из самых больших в мире. Согласно обновленной дорожной карте по развитию квантовых коммуникаций, к 2030 году ее протяженность превысит 15 тысяч километров."Глава РЖД Олег Белозеров принял участие в запуске пилотного проекта квантовой защиты каналов связи между ЦОДами Федерального казначейства и Банка ПСБ. Защита каналов обеспечена с использованием магистральной квантовой сети РЖД", - говорится в сообщении РЖД.Запуск проекта состоялся в ситуационном центре Финансового университета при правительстве РФ."Впервые квантово-защищенный канал связи соединяет действующую инфраструктуру государственного ведомства и коммерческого банка на участке протяженностью более 1200 километров. Участники проекта подтвердили штатное функционирование квантово-защищенных каналов между объектами и приступили к апробации", - отмечают РЖД.В Центре управления и мониторинга квантовой сети РЖД сообщили, что после запуска каналов в режиме реального времени ключи шифрования генерируются и поступают на все объекты, а квантовая сеть работает в штатном режиме."Сегодня мы сделали большой шаг в будущее. Финансовый сектор является одной из приоритетных отраслей для внедрения технологии квантовых коммуникаций, это позволит обеспечить долговременную защиту информационных систем. Много говорилось о том, как квантовая защита данных должна работать теоретически, и вот уже мы видим практическую реализацию решений президента России по развитию этого направления", - цитируют РЖД слова Белозерова.Он отметил, что успешное применение квантовых решений в пилотных проектах, дальнейшее строительство магистральной квантовой сети на Дальний Восток, обеспечение географической связанности позволят увеличить охват оказания услуг квантовой защиты данных широкому кругу клиентов в различных регионах страны.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, олег белозеров, ржд