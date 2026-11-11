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РЖД вводят в график поезда, задержанные в Архангельской области

РЖД вводят в график поезда, задержанные в Архангельской области - 11.11.2026, ПРАЙМ

РЖД вводят в график поезда, задержанные в Архангельской области

РЖД вводят в график поезда дальнего следования, задержанные в Архангельской области из-за обрушения пролета железнодорожного моста, сообщила компания. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:01+0300

2026-11-11T13:01+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. РЖД вводят в график поезда дальнего следования, задержанные в Архангельской области из-за обрушения пролета железнодорожного моста, сообщила компания. Северная железная дорога (СЖД, филиал РЖД) сообщала, что во вторник в 5.10 мск на перегоне Черемуха – Виледь в Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь и сошли вагоны грузового поезда. Пострадавших нет. Движение на участке временно приостановлено. "Поезда, задержанные 10 ноября в Архангельской области на участке Черемуха – Виледь, постепенно вводятся в график. Из десяти поездов два следуют с отставанием от расписания, четыре введены в график, остальные прибыли в пункты назначения", - говорится в сообщении. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. Пассажиры поездов, задержанных более чем на 4 часа, обеспечиваются питанием. Через барьерное место пассажиры доставляются автотранспортом между станциями Сольвычегодск и Виледь. Отмечается, что на станции Виледь развернуты шатры с обогревом. Волонтеры и железнодорожники оказывают помощь пассажирам во время пересадок. В РЖД действует оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия под руководством главы компании Олега Белозерова.

архангельская область

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бизнес, россия, архангельская область, олег белозеров, ржд