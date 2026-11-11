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РЖД нацелены закупать до 2036 года около 550-560 локомотивов ежегодно

РЖД нацелены закупать до 2036 года около 550-560 локомотивов ежегодно - 11.11.2026, ПРАЙМ

РЖД нацелены закупать до 2036 года около 550-560 локомотивов ежегодно

РЖД нацелены закупать до 2036 года около 550-560 локомотивов ежегодно, а при возможности увеличения инвестпрограммы и больше, сообщил замгендиректора компании... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:37+0300

2026-11-11T16:37+0300

2026-11-11T16:37+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. РЖД нацелены закупать до 2036 года около 550-560 локомотивов ежегодно, а при возможности увеличения инвестпрограммы и больше, сообщил замгендиректора компании Евгений Ларин. Он отметил, что возраст локомотива очень влияет на отказы технических средств, выполнение графика движения и, соответственно, на оптимальные перевозки. "Поэтому, конечно же, цифра в 550-560 локомотивов должна быть ежегодно. При увеличении объемов перевозок в дальнейшем, если мы видим, что есть возможность увеличения у компании "Российские железные дороги" инвестиционной программы, соответственно, мы будем еще дозакупать", - сказал Ларин в интервью корпоративному телевидению компании РЖД-ТВ на вопрос о планах по закупкам локомотивов до 2036 года. РЖД сообщали в сентябре, что за три квартала 2026 года приобрели 299 новых локомотивов, в том числе 167 электровозов и 132 тепловоза. Компания в 2025 году закупила 399 новых локомотивов, в том числе 258 электровозов и 141 тепловоз.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, ржд