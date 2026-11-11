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В аэропорту Самары ввели временные ограничения
В аэропорту Самары ввели временные ограничения - 11.11.2026, ПРАЙМ
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T06:57+0300
2026-11-11T06:57+0300
2026-11-11T06:57+0300
бизнес
самара
росавиация
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Самары, сообщила Росавиация.
"Аэропорт Самары ("Курумоч"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.
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бизнес, самара, росавиация
Бизнес, САМАРА, Росавиация
В аэропорту Самары ввели временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Самары ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов