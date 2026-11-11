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Совет директоров группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова гендиректором

Совет директоров группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова гендиректором - 11.11.2026, ПРАЙМ

Совет директоров группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова гендиректором

Совет директоров девелоперской группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова в качестве гендиректора компании. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T17:41+0300

2026-11-11T17:41+0300

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова в качестве гендиректора компании. "Совет директоров группы "Самолет" утвердил на должность генерального директора компании Ивана Иванова, ранее занимавшего позицию управляющего директора направления "Самолет Селект". Кроме того, Иванов войдет в состав правления группы", - говорится в сообщении группы. Ранее пресс-служба девелопера сообщала, что возглавлявшая компанию Анна Акиньшина решила покинуть группу ""по личным причинам". Евросоюз 12 октября ввел санкции против "Самолета" из-за привлечения рабочей силы из Северной Кореи, а также самой Акиньшиной. "Самолет" – один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 ноября портфель текущего строительства жилья застройщика оценивается почти в 4,5 миллиона квадратных метров, однако около 1,6 миллиона "квадратов" (35%) возводятся с переносом сроков завершения проекта. В начале октября первый зампред "Сбера" Александр Ведяхин рассказал о подготовке плана улучшения финансовой ситуации в "Самолете", после чего сразу два рейтинговых агентства – НКР и АКРА – снизили рейтинги компании до BBB.ru и BBB(RU) соответственно с негативным прогнозом.

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