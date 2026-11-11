https://1prime.ru/20261111/samolet-875124576.html
Совет директоров группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова гендиректором
Совет директоров группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова гендиректором - 11.11.2026, ПРАЙМ
Совет директоров группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова гендиректором
Совет директоров девелоперской группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова в качестве гендиректора компании. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T17:41+0300
2026-11-11T17:41+0300
2026-11-11T17:41+0300
бизнес
недвижимость
ес
нкр
акра
https://img.cdn1prime.ru/img/83419/75/834197538_0:97:3299:1952_1920x0_80_0_0_9a3073418fe56ed662aa2be271bb166f.jpg
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова в качестве гендиректора компании. "Совет директоров группы "Самолет" утвердил на должность генерального директора компании Ивана Иванова, ранее занимавшего позицию управляющего директора направления "Самолет Селект". Кроме того, Иванов войдет в состав правления группы", - говорится в сообщении группы. Ранее пресс-служба девелопера сообщала, что возглавлявшая компанию Анна Акиньшина решила покинуть группу ""по личным причинам". Евросоюз 12 октября ввел санкции против "Самолета" из-за привлечения рабочей силы из Северной Кореи, а также самой Акиньшиной. "Самолет" – один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 ноября портфель текущего строительства жилья застройщика оценивается почти в 4,5 миллиона квадратных метров, однако около 1,6 миллиона "квадратов" (35%) возводятся с переносом сроков завершения проекта. В начале октября первый зампред "Сбера" Александр Ведяхин рассказал о подготовке плана улучшения финансовой ситуации в "Самолете", после чего сразу два рейтинговых агентства – НКР и АКРА – снизили рейтинги компании до BBB.ru и BBB(RU) соответственно с негативным прогнозом.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://img.cdn1prime.ru/img/83419/75/834197538_283:0:3014:2048_1920x0_80_0_0_28a0439069bf6064c7fb6f706c8948b8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, недвижимость, ес, нкр, акра
Бизнес, Недвижимость, ЕС, НКР, АКРА
Совет директоров группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова гендиректором
Совет директоров группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова на должность гендиректора
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Совет директоров девелоперской группы "Самолет" утвердил Ивана Иванова в качестве гендиректора компании.
"Совет директоров группы "Самолет" утвердил на должность генерального директора компании Ивана Иванова, ранее занимавшего позицию управляющего директора направления "Самолет Селект". Кроме того, Иванов войдет в состав правления группы", - говорится в сообщении группы.
Ранее пресс-служба девелопера сообщала, что возглавлявшая компанию Анна Акиньшина решила покинуть группу ""по личным причинам".
Евросоюз
12 октября ввел санкции против "Самолета" из-за привлечения рабочей силы из Северной Кореи, а также самой Акиньшиной.
"Самолет" – один из крупнейших девелоперов жилья в России. Компания основана в 2012 году. По данным портала ЕРЗ, по состоянию на 1 ноября портфель текущего строительства жилья застройщика оценивается почти в 4,5 миллиона квадратных метров, однако около 1,6 миллиона "квадратов" (35%) возводятся с переносом сроков завершения проекта. В начале октября первый зампред "Сбера" Александр Ведяхин рассказал о подготовке плана улучшения финансовой ситуации в "Самолете", после чего сразу два рейтинговых агентства – НКР
и АКРА
– снизили рейтинги компании до BBB.ru и BBB(RU) соответственно с негативным прогнозом.