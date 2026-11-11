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"Акcionерное общество": в санкциях ЕС нашли смешение алфавитов - 11.11.2026, ПРАЙМ
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"Акcionерное общество": в санкциях ЕС нашли смешение алфавитов
"Акcionерное общество": в санкциях ЕС нашли смешение алфавитов - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Акcionерное общество": в санкциях ЕС нашли смешение алфавитов
ЕС так спешил расширить санкции против России, что напортачил почти во всем: в списке оказались названия со смешением латиницы и кириллицы, компании, которые... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:33+0300
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ЕС так спешил расширить санкции против России, что напортачил почти во всем: в списке оказались названия со смешением латиницы и кириллицы, компании, которые прекратили существование, а также ненастоящие имена и фамилии, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le Monde.12 октября глава евродипломатии Кая Каллас объявила, что страны ЕС одобрили почти 1600 новых санкционных мер против российского ВПК, назвав это "самым масштабным расширением" списка с начала конфликта на Украине. В Официальном журнале Евросоюза опубликовали 1569 имен и названий: 743 физических лица и 826 компаний. Список составляла Европейская служба внешнеполитической деятельности (ЕСВД), и работа не обошлась без сбоев: смешение латиницы и кириллицы (как в выражении "Акcionерное общество"), отсутствие дат рождения, сценические псевдонимы актеров вместо имен и упоминания давно закрытых компаний."Непонятно, как они работали. Они просто выбрали компании и, чтобы их идентифицировать, даже не потрудились проверить ИНН или дату рождения руководителя. Хотя эти сведения находятся в открытом доступе", — приводит издание слова эксперта неправительственной организации, отслеживающей санкции.Главная проблема — санкции против 743 физических лиц: ни у одного из них не указаны ни дата рождения, ни номер паспорта, что повышает риск ложных или пропущенных совпадений при автоматической проверке. В ЕСВД отрицают использование ИИ.При этом, по данным издания, раньше страны ЕС сами направляли имена для списка, а на этот раз все предложения подготовила сама служба — судя по всему, опираясь на списки из кругов российской оппозиции и эмигрантских СМИ.
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мировая экономика, украина, кая каллас, ес, le monde, россия
Мировая экономика, УКРАИНА, Кая Каллас, ЕС, Le Monde, РОССИЯ
12:33 11.11.2026 (обновлено: 12:36 11.11.2026)
 
"Акcionерное общество": в санкциях ЕС нашли смешение алфавитов

Le Monde: в санкциях ЕС нашли смешение алфавитов и несуществующие компании

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertКая Каллас
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 11.11.2026
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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МОСКВА, 11 ноя — ПРАЙМ. ЕС так спешил расширить санкции против России, что напортачил почти во всем: в списке оказались названия со смешением латиницы и кириллицы, компании, которые прекратили существование, а также ненастоящие имена и фамилии, пишет ИноСМИ со ссылкой на Le Monde.
12 октября глава евродипломатии Кая Каллас объявила, что страны ЕС одобрили почти 1600 новых санкционных мер против российского ВПК, назвав это "самым масштабным расширением" списка с начала конфликта на Украине. В Официальном журнале Евросоюза опубликовали 1569 имен и названий: 743 физических лица и 826 компаний.
Список составляла Европейская служба внешнеполитической деятельности (ЕСВД), и работа не обошлась без сбоев: смешение латиницы и кириллицы (как в выражении "Акcionерное общество"), отсутствие дат рождения, сценические псевдонимы актеров вместо имен и упоминания давно закрытых компаний.
"Непонятно, как они работали. Они просто выбрали компании и, чтобы их идентифицировать, даже не потрудились проверить ИНН или дату рождения руководителя. Хотя эти сведения находятся в открытом доступе", — приводит издание слова эксперта неправительственной организации, отслеживающей санкции.
Главная проблема — санкции против 743 физических лиц: ни у одного из них не указаны ни дата рождения, ни номер паспорта, что повышает риск ложных или пропущенных совпадений при автоматической проверке. В ЕСВД отрицают использование ИИ.
При этом, по данным издания, раньше страны ЕС сами направляли имена для списка, а на этот раз все предложения подготовила сама служба — судя по всему, опираясь на списки из кругов российской оппозиции и эмигрантских СМИ.
 
Мировая экономикаУКРАИНАКая КалласЕСLe MondeРОССИЯ
 
 
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