https://1prime.ru/20261111/sberbank-875099491.html
Сбербанк нарастил кредитование населения на 10,8%
Сбербанк нарастил кредитование населения на 10,8% - 11.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк нарастил кредитование населения на 10,8%
Сбербанк за январь-октябрь 2026 года нарастил кредитование населения на 10,8%, компаний – на 8,1%, сообщается в отчетности банка по РСБУ. | 11.11.2026, ПРАЙМ
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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-октябрь 2026 года нарастил кредитование населения на 10,8%, компаний – на 8,1%, сообщается в отчетности банка по РСБУ. "Розничный кредитный портфель вырос на 0,6% за месяц и на 10,8% с начала года (без учета секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов) и составил 20,4 триллиона рублей", - говорится в релизе. Отмечается, что в октябре Сбербанк выдал кредитов физлицам почти на 500 миллиардов рублей. "Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,3% за месяц и на 8,1% с начала года (без учета валютной переоценки) до 33,1 триллиона рублей", - указывается в материалах. За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2,4 триллиона рублей, говорится в релизе.
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банки, финансы, сбербанк
Сбербанк нарастил кредитование населения на 10,8%
Сбербанк за январь-октябрь нарастил кредиты физлицам на 10,8%, юрлицам – на 8,1%
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-октябрь 2026 года нарастил кредитование населения на 10,8%, компаний – на 8,1%, сообщается в отчетности банка по РСБУ.
"Розничный кредитный портфель вырос на 0,6% за месяц и на 10,8% с начала года (без учета секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов) и составил 20,4 триллиона рублей", - говорится в релизе.
Отмечается, что в октябре Сбербанк выдал кредитов физлицам почти на 500 миллиардов рублей.
"Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,3% за месяц и на 8,1% с начала года (без учета валютной переоценки) до 33,1 триллиона рублей", - указывается в материалах.
За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2,4 триллиона рублей, говорится в релизе.