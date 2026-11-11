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Сбербанк нарастил кредитование населения на 10,8%

Сбербанк нарастил кредитование населения на 10,8% - 11.11.2026, ПРАЙМ

Сбербанк нарастил кредитование населения на 10,8%

Сбербанк за январь-октябрь 2026 года нарастил кредитование населения на 10,8%, компаний – на 8,1%, сообщается в отчетности банка по РСБУ. | 11.11.2026, ПРАЙМ

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк за январь-октябрь 2026 года нарастил кредитование населения на 10,8%, компаний – на 8,1%, сообщается в отчетности банка по РСБУ. "Розничный кредитный портфель вырос на 0,6% за месяц и на 10,8% с начала года (без учета секьюритизации ипотечных и потребительских кредитов) и составил 20,4 триллиона рублей", - говорится в релизе. Отмечается, что в октябре Сбербанк выдал кредитов физлицам почти на 500 миллиардов рублей. "Корпоративный кредитный портфель увеличился на 1,3% за месяц и на 8,1% с начала года (без учета валютной переоценки) до 33,1 триллиона рублей", - указывается в материалах. За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на 2,4 триллиона рублей, говорится в релизе.

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