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Сбербанк попросил взыскать убытки с Euroclear и "дочки" EFG International
Сбербанк попросил взыскать убытки с Euroclear и "дочки" EFG International - 11.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк попросил взыскать убытки с Euroclear и "дочки" EFG International
Сбербанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с бельгийского Euroclear Bank и компании EFG International Finance (Guernsey) Limited, структуры швейцарского... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:06+0300
2026-11-11T11:06+0300
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МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Сбербанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с бельгийского Euroclear Bank и компании EFG International Finance (Guernsey) Limited, структуры швейцарского банка EFG International, убытки и упущенную выгоду из-за блокировки дохода по выпущенным вторым ответчиком ценным бумагам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Изначально иск, поданный в июне прошлого года, был заявлен на сумму более 385 миллионов рублей. На заседании истец заявил ходатайство об увеличении суммы иска до примерно 487 миллионов рублей за счет увеличения упущенной выгоды. Суд пока оставил ходатайство открытым. Также открытым оставлено ходатайство Euroclear о прекращении производства по делу ввиду отсутствия у российского суда компетенции для рассмотрения спора. Слушания отложены на январь. Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.
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финансы, банки, бизнес, euroclear bank, нрд, сбербанк, euroclear
Финансы, Банки, Бизнес, Euroclear Bank, НРД, Сбербанк, Euroclear
Сбербанк попросил взыскать убытки с Euroclear и "дочки" EFG International
Сбербанк попросил суд взыскать убытки с Euroclear и "дочки" швейцарского EFG International
МОСКВА, 11 ноя – ПРАЙМ. Сбербанк просит арбитражный суд Москвы взыскать с бельгийского Euroclear Bank и компании EFG International Finance (Guernsey) Limited, структуры швейцарского банка EFG International, убытки и упущенную выгоду из-за блокировки дохода по выпущенным вторым ответчиком ценным бумагам, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Изначально иск, поданный в июне прошлого года, был заявлен на сумму более 385 миллионов рублей. На заседании истец заявил ходатайство об увеличении суммы иска до примерно 487 миллионов рублей за счет увеличения упущенной выгоды. Суд пока оставил ходатайство открытым.
Также открытым оставлено ходатайство Euroclear о прекращении производства по делу ввиду отсутствия у российского суда компетенции для рассмотрения спора. Слушания отложены на январь.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчетного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на счетах НРД в европейских депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах.
Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Bаnking, связанные с заморозкой активов.