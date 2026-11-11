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Сбербанк через суд взыскивает около 924 миллионов рублей задолженности
Сбербанк через суд взыскивает около 924 миллионов рублей задолженности - 11.11.2026, ПРАЙМ
Сбербанк через суд взыскивает около 924 миллионов рублей задолженности
Сбербанк через суд взыскивает около 924 миллионов рублей задолженности, в число ответчиков входят режиссер Федор Бондарчук и бывший гендиректор киностудии... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T11:22+0300
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк через суд взыскивает около 924 миллионов рублей задолженности, в число ответчиков входят режиссер Федор Бондарчук и бывший гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Истцы - ПАО "Сбербанк России". Ответчики - ООО "Интерком", Пичугин Эдуард Анатольевич, ООО "Киносити Девелопмент", Лукичев Андрей Юрьевич, Бондарчук Федор Сергеевич", - указывается в карточке дела. Согласно материалам суда, исковые требования составляют около 924 миллионов рублей, слушания назначены на 9 декабря. Как следует из картотеки арбитражных дел, Сбербанк и "Интерком" в феврале 2014 года заключили договор об открытии кредитной линии с лимитом до 788 миллионов рублей под залог недвижимости (здания многозального кинотеатра в Александровском парке Петербурга и участка под ним). В дальнейшем права требования по кредиту несколько раз переуступались, что становилось причиной судебных споров. Пичугин покинул пост главы "Ленфильма" в декабре 2019 года. Его комментарием, как и комментариями остальных участников судебного спора, РИА Новости пока не располагает.
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Финансы, Петербург, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Сбербанк, Ленфильм
Сбербанк через суд взыскивает около 924 миллионов рублей задолженности
Сбербанк в суде требует долг на 924 миллиона рублей, в том числе с Бондарчука и Пичугина
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - ПРАЙМ. Сбербанк через суд взыскивает около 924 миллионов рублей задолженности, в число ответчиков входят режиссер Федор Бондарчук и бывший гендиректор киностудии "Ленфильм" Эдуард Пичугин, следует из материалов суда, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Истцы - ПАО "Сбербанк России". Ответчики - ООО "Интерком", Пичугин Эдуард Анатольевич, ООО "Киносити Девелопмент", Лукичев Андрей Юрьевич, Бондарчук Федор Сергеевич", - указывается в карточке дела.
Согласно материалам суда, исковые требования составляют около 924 миллионов рублей, слушания назначены на 9 декабря.
Как следует из картотеки арбитражных дел, Сбербанк и "Интерком" в феврале 2014 года заключили договор об открытии кредитной линии с лимитом до 788 миллионов рублей под залог недвижимости (здания многозального кинотеатра в Александровском парке Петербурга и участка под ним).
В дальнейшем права требования по кредиту несколько раз переуступались, что становилось причиной судебных споров.
Пичугин покинул пост главы "Ленфильма" в декабре 2019 года. Его комментарием, как и комментариями остальных участников судебного спора, РИА Новости пока не располагает.