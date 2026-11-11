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В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии - 11.11.2026, ПРАЙМ
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В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии
В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии
Временный график подачи электроэнергии ввели в Севастополе, свет подается потребителям поочередно по схеме два часа через шесть, сообщает пресс-служба... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T08:52+0300
2026-11-11T08:52+0300
севастополь
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875095671.jpg?1794376323
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Временный график подачи электроэнергии ввели в Севастополе, свет подается потребителям поочередно по схеме два часа через шесть, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". В понедельник утром пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго" сообщала о введении в Севастополе режима временного ограничения электроснабжения во избежание аварии в энергосистеме полуострова. "В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Следуем графику "2 через 6", - говорится в сообщении. Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации, поэтому ограничения могут затронуть потребителей лишь частично, добавили в энергокомпании.
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севастополь
СЕВАСТОПОЛЬ
08:52 11.11.2026
 
В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии

В Севастополе ввели временный график подачи электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Временный график подачи электроэнергии ввели в Севастополе, свет подается потребителям поочередно по схеме два часа через шесть, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
В понедельник утром пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго" сообщала о введении в Севастополе режима временного ограничения электроснабжения во избежание аварии в энергосистеме полуострова.
"В Севастополе введен режим временного ограничения электроснабжения. Эта мера вынужденная. Она необходима для ликвидации перегруза электрических сетей за пределами нашего региона, чтобы не допустить аварии во всей энергосистеме. Следуем графику "2 через 6", - говорится в сообщении.
Энергетики оперативно регулируют нагрузку на сети с учетом меняющейся ситуации, поэтому ограничения могут затронуть потребителей лишь частично, добавили в энергокомпании.
 
СЕВАСТОПОЛЬ
 
 
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