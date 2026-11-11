https://1prime.ru/20261111/sevastopol-875130210.html
В Севастополе на сутки ограничат потребление электроэнергии
В Севастополе на сутки ограничат потребление электроэнергии - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Севастополе на сутки ограничат потребление электроэнергии
Предприятия Севастополя в четверг на сутки переведут на режим ограничения потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго". | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T19:54+0300
2026-11-11T19:54+0300
2026-11-11T19:54+0300
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Предприятия Севастополя в четверг на сутки переведут на режим ограничения потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя 12 ноября с 00:00 до 24:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
В "Севастопольэнерго" подчеркнули, что эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.
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севастополь
В Севастополе на сутки ограничат потребление электроэнергии
Предприятия Севастополя на сутки переведут на режим ограничения потребления электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - ПРАЙМ. Предприятия Севастополя в четверг на сутки переведут на режим ограничения потребления электроэнергии, сообщает пресс-служба предприятия "Севастопольэнерго".
"В связи с проведением аварийных ремонтных работ на объектах энергосистемы за пределами Севастополя 12 ноября с 00:00 до 24:00 вводится ограничение режима потребления электрической мощности. Оно распространяется исключительно на юридических лиц, расположенных на территории Севастополя", - говорится в сообщении.
В "Севастопольэнерго" подчеркнули, что эта мера необходима для сохранения устойчивой работы энергосистемы и предотвращения развития аварийной ситуации.