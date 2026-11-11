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"Северсталь" запустит новый комплекс по производству окатышей в декабре - 11.11.2026, ПРАЙМ
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"Северсталь" запустит новый комплекс по производству окатышей в декабре
"Северсталь" запустит новый комплекс по производству окатышей в декабре - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" запустит новый комплекс по производству окатышей в декабре
Запуск нового комплекса "Северстали" по производству железорудных окатышей на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) планируется в декабре, заявил... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T15:48+0300
2026-11-11T15:52+0300
промышленность
череповец
северсталь
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - ПРАЙМ. Запуск нового комплекса "Северстали" по производству железорудных окатышей на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) планируется в декабре, заявил гендиректор компании Александр Шевелев. "Мы планируем его запустить в декабре текущего года", - сказал он на полях промышленной выставки "Металл-Экспо", комментируя строительство комплекса по производству железорудных окатышей в Череповце. В начале июня Шевелев рассказал РИА Новости в рамках ПМЭФ, что запуск производства железорудных окатышей на фоне сокращения капзатрат компании по-прежнему запланирован на второе полугодие 2026 года. Тогда он отметил, что оценка инвестиций не изменилась и составляет те же 116 миллиардов рублей.
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промышленность, череповец, северсталь
Промышленность, Череповец, Северсталь
15:48 11.11.2026 (обновлено: 15:52 11.11.2026)
 
"Северсталь" запустит новый комплекс по производству окатышей в декабре

Шевелев: запуск нового комплекса "Северстали" в Череповце планируется в декабре

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - ПРАЙМ. Запуск нового комплекса "Северстали" по производству железорудных окатышей на Череповецком металлургическом комбинате (ЧерМК) планируется в декабре, заявил гендиректор компании Александр Шевелев.
"Мы планируем его запустить в декабре текущего года", - сказал он на полях промышленной выставки "Металл-Экспо", комментируя строительство комплекса по производству железорудных окатышей в Череповце.
В начале июня Шевелев рассказал РИА Новости в рамках ПМЭФ, что запуск производства железорудных окатышей на фоне сокращения капзатрат компании по-прежнему запланирован на второе полугодие 2026 года. Тогда он отметил, что оценка инвестиций не изменилась и составляет те же 116 миллиардов рублей.
 
ПромышленностьЧереповецСеверсталь
 
 
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