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Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил Шадаев - 11.11.2026, ПРАЙМ
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Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил Шадаев
Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил Шадаев - 11.11.2026, ПРАЙМ
Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил Шадаев
Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T13:48+0300
2026-11-11T13:48+0300
россия
максут шадаев
почта россии
минцифры
госдума
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875112901.jpg?1794394139
МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Экономическая ситуация на почте начала выправляться", - сказал он на пленарном заседании Госдумы. Как отметил министр, Минцифры участвует в помощи компании "Почта России" напрямую бюджетными инвестициями в реконструкцию и ремонт сельских отделений почтовой связи. "У нас сейчас предусматриваются большие субсидии на выправление финансовой ситуации на "Почте", поэтому в целом мы с оптимизмом смотрим. Мы считаем, что принятых мер сейчас достаточно для того, чтобы "Почта" улучшала свое экономическое состояние и повышала зарплату", - добавил он. АО "Почта России" — крупнейший почтовый оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Ежегодно "Почта России" принимает более 1 миллиарда бумажных отправлений и обрабатывает более 90 миллионов посылок. По последним данным, "Почта" в первом квартале текущего года сократила чистый убыток по МСФО на 9,3 миллиарда рублей в годовом выражении, до 5,6 миллиарда рублей. А EBITDA по итогам первого полугодия выросла на 9,5 миллиарда рублей и достигла положительного уровня в 2,5 миллиарда.
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россия, максут шадаев, почта россии, минцифры, госдума
РОССИЯ, Максут Шадаев, Почта России, Минцифры, Госдума
13:48 11.11.2026
 
Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил Шадаев

Шадаев: экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.
"Экономическая ситуация на почте начала выправляться", - сказал он на пленарном заседании Госдумы.
Как отметил министр, Минцифры участвует в помощи компании "Почта России" напрямую бюджетными инвестициями в реконструкцию и ремонт сельских отделений почтовой связи.
"У нас сейчас предусматриваются большие субсидии на выправление финансовой ситуации на "Почте", поэтому в целом мы с оптимизмом смотрим. Мы считаем, что принятых мер сейчас достаточно для того, чтобы "Почта" улучшала свое экономическое состояние и повышала зарплату", - добавил он.
АО "Почта России" — крупнейший почтовый оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Ежегодно "Почта России" принимает более 1 миллиарда бумажных отправлений и обрабатывает более 90 миллионов посылок.
По последним данным, "Почта" в первом квартале текущего года сократила чистый убыток по МСФО на 9,3 миллиарда рублей в годовом выражении, до 5,6 миллиарда рублей. А EBITDA по итогам первого полугодия выросла на 9,5 миллиарда рублей и достигла положительного уровня в 2,5 миллиарда.
 
РОССИЯМаксут ШадаевПочта РоссииМинцифрыГосдума
 
 
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