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Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил Шадаев

Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил Шадаев - 11.11.2026, ПРАЙМ

Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил Шадаев

Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T13:48+0300

2026-11-11T13:48+0300

2026-11-11T13:48+0300

россия

максут шадаев

почта россии

минцифры

госдума

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МОСКВА, 11 ноя - ПРАЙМ. Экономическая ситуация в "Почте России" начала исправляться, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев. "Экономическая ситуация на почте начала выправляться", - сказал он на пленарном заседании Госдумы. Как отметил министр, Минцифры участвует в помощи компании "Почта России" напрямую бюджетными инвестициями в реконструкцию и ремонт сельских отделений почтовой связи. "У нас сейчас предусматриваются большие субсидии на выправление финансовой ситуации на "Почте", поэтому в целом мы с оптимизмом смотрим. Мы считаем, что принятых мер сейчас достаточно для того, чтобы "Почта" улучшала свое экономическое состояние и повышала зарплату", - добавил он. АО "Почта России" — крупнейший почтовый оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Ежегодно "Почта России" принимает более 1 миллиарда бумажных отправлений и обрабатывает более 90 миллионов посылок. По последним данным, "Почта" в первом квартале текущего года сократила чистый убыток по МСФО на 9,3 миллиарда рублей в годовом выражении, до 5,6 миллиарда рублей. А EBITDA по итогам первого полугодия выросла на 9,5 миллиарда рублей и достигла положительного уровня в 2,5 миллиарда.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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россия, максут шадаев, почта россии, минцифры, госдума