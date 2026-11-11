https://1prime.ru/20261111/shakhter-875108831.html
В Оренбуржье завели дело после гибели шахтера на предприятии
В Оренбуржье завели дело после гибели шахтера на предприятии - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Оренбуржье завели дело после гибели шахтера на предприятии
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта после гибели шахтера при обрушении... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:50+0300
2026-11-11T12:50+0300
2026-11-11T12:50+0300
происшествия
промышленность
оренбургская область
ск рф
россия
общество
https://img.cdn1prime.ru/images/sharing/article/rus/875108831.jpg?1794390644
УФА, 11 ноя – ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта после гибели шахтера при обрушении породы в Гайском горно-обогатительном комплексе, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области. Ранее областные власти сообщили, что при несчастном случае в Гайском Гок погиб рабочий, еще один пострадал. "Погиб шахтер, причинены тяжкие телесные повреждения еще одному работнику предприятия... Следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства. Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). По данным следствия, обрушение горной породы произошло на 1390 горизонте подземного рудника гайского промышленного предприятия.
оренбургская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, оренбургская область, ск рф, россия, общество
Происшествия, Промышленность, Оренбургская область, СК РФ, РОССИЯ, Общество
В Оренбуржье завели дело после гибели шахтера на предприятии
СК возбудил дело после гибели шахтера при обрушении породы на предприятии в Оренбуржье
УФА, 11 ноя – ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта после гибели шахтера при обрушении породы в Гайском горно-обогатительном комплексе, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области.
Ранее областные власти сообщили, что при несчастном случае в Гайском Гок погиб рабочий, еще один пострадал.
"Погиб шахтер, причинены тяжкие телесные повреждения еще одному работнику предприятия... Следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства.
Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).
По данным следствия, обрушение горной породы произошло на 1390 горизонте подземного рудника гайского промышленного предприятия.