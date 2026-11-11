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В Оренбуржье завели дело после гибели шахтера на предприятии

В Оренбуржье завели дело после гибели шахтера на предприятии - 11.11.2026, ПРАЙМ

В Оренбуржье завели дело после гибели шахтера на предприятии

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта после гибели шахтера при обрушении... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T12:50+0300

2026-11-11T12:50+0300

2026-11-11T12:50+0300

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УФА, 11 ноя – ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта после гибели шахтера при обрушении породы в Гайском горно-обогатительном комплексе, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области. Ранее областные власти сообщили, что при несчастном случае в Гайском Гок погиб рабочий, еще один пострадал. "Погиб шахтер, причинены тяжкие телесные повреждения еще одному работнику предприятия... Следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства. Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). По данным следствия, обрушение горной породы произошло на 1390 горизонте подземного рудника гайского промышленного предприятия.

оренбургская область

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