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В Оренбуржье завели дело после гибели шахтера на предприятии - 11.11.2026, ПРАЙМ
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В Оренбуржье завели дело после гибели шахтера на предприятии
В Оренбуржье завели дело после гибели шахтера на предприятии - 11.11.2026, ПРАЙМ
В Оренбуржье завели дело после гибели шахтера на предприятии
Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта после гибели шахтера при обрушении... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T12:50+0300
2026-11-11T12:50+0300
происшествия
промышленность
оренбургская область
ск рф
россия
общество
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УФА, 11 ноя – ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта после гибели шахтера при обрушении породы в Гайском горно-обогатительном комплексе, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области. Ранее областные власти сообщили, что при несчастном случае в Гайском Гок погиб рабочий, еще один пострадал. "Погиб шахтер, причинены тяжкие телесные повреждения еще одному работнику предприятия... Следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства. Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека). По данным следствия, обрушение горной породы произошло на 1390 горизонте подземного рудника гайского промышленного предприятия.
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промышленность, оренбургская область, ск рф, россия, общество
Происшествия, Промышленность, Оренбургская область, СК РФ, РОССИЯ, Общество
12:50 11.11.2026
 
В Оренбуржье завели дело после гибели шахтера на предприятии

СК возбудил дело после гибели шахтера при обрушении породы на предприятии в Оренбуржье

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УФА, 11 ноя – ПРАЙМ. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасного производственного объекта после гибели шахтера при обрушении породы в Гайском горно-обогатительном комплексе, сообщает СУСК РФ по Оренбургской области.
Ранее областные власти сообщили, что при несчастном случае в Гайском Гок погиб рабочий, еще один пострадал.
"Погиб шахтер, причинены тяжкие телесные повреждения еще одному работнику предприятия... Следственными органами СК России по Оренбургской области возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении ведомства.
Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека).
По данным следствия, обрушение горной породы произошло на 1390 горизонте подземного рудника гайского промышленного предприятия.
 
ПроисшествияПромышленностьОренбургская областьСК РФРОССИЯОбщество
 
 
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