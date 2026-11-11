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"Северсталь" прогнозирует производство стали на уровне 2026 года

"Северсталь" прогнозирует производство стали на уровне 2026 года - 11.11.2026, ПРАЙМ

"Северсталь" прогнозирует производство стали на уровне 2026 года

"Северсталь" прогнозирует производство стали в 2027 году на уровне 2026 года, возможно, с небольшим ростом. Об этом на полях промышленной выставки... | 11.11.2026, ПРАЙМ

2026-11-11T16:06+0300

2026-11-11T16:06+0300

2026-11-11T16:06+0300

промышленность

северсталь

бизнес

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" прогнозирует производство стали в 2027 году на уровне 2026 года, возможно, с небольшим ростом. Об этом на полях промышленной выставки "Металл-Экспо" заявил гендиректор компании Александр Шевелев."Наш прогноз по производству: я думаю, что производство будет очень похожим, если говорить про "Северсталь", на уровне примерно 2026 года, может быть, с небольшим ростом", — сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе производства компании в 2027 году.По его словам, потребление стали в России в 2027 году также прогнозируется близко к уровню 2026 года, предпосылок к росту рынка пока нет."Что касается рынка 2027 года, и в том числе в отраслевом разрезе, мы пока не видим никаких оснований считать, что рынок будет расти. Мы считаем, что емкость рынка и потребление примерно будут соответствовать прогнозу потребления 2026 года", — сказал Шевелев, отвечая на вопрос о прогнозе потребления в 2027 году.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, северсталь, бизнес