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"Северсталь" прогнозирует производство стали на уровне 2026 года - 11.11.2026, ПРАЙМ
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"Северсталь" прогнозирует производство стали на уровне 2026 года
"Северсталь" прогнозирует производство стали на уровне 2026 года - 11.11.2026, ПРАЙМ
"Северсталь" прогнозирует производство стали на уровне 2026 года
"Северсталь" прогнозирует производство стали в 2027 году на уровне 2026 года, возможно, с небольшим ростом. Об этом на полях промышленной выставки... | 11.11.2026, ПРАЙМ
2026-11-11T16:06+0300
2026-11-11T16:06+0300
промышленность
северсталь
бизнес
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" прогнозирует производство стали в 2027 году на уровне 2026 года, возможно, с небольшим ростом. Об этом на полях промышленной выставки "Металл-Экспо" заявил гендиректор компании Александр Шевелев."Наш прогноз по производству: я думаю, что производство будет очень похожим, если говорить про "Северсталь", на уровне примерно 2026 года, может быть, с небольшим ростом", — сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе производства компании в 2027 году.По его словам, потребление стали в России в 2027 году также прогнозируется близко к уровню 2026 года, предпосылок к росту рынка пока нет."Что касается рынка 2027 года, и в том числе в отраслевом разрезе, мы пока не видим никаких оснований считать, что рынок будет расти. Мы считаем, что емкость рынка и потребление примерно будут соответствовать прогнозу потребления 2026 года", — сказал Шевелев, отвечая на вопрос о прогнозе потребления в 2027 году.
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промышленность, северсталь, бизнес
Промышленность, Северсталь, Бизнес
16:06 11.11.2026
 
"Северсталь" прогнозирует производство стали на уровне 2026 года

Шевелев: "Северсталь" прогнозирует производство стали в 2027 году на уровне 2026 года

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 ноя - ПРАЙМ. "Северсталь" прогнозирует производство стали в 2027 году на уровне 2026 года, возможно, с небольшим ростом. Об этом на полях промышленной выставки "Металл-Экспо" заявил гендиректор компании Александр Шевелев.
"Наш прогноз по производству: я думаю, что производство будет очень похожим, если говорить про "Северсталь", на уровне примерно 2026 года, может быть, с небольшим ростом", — сказал он, отвечая на вопрос о прогнозе производства компании в 2027 году.
По его словам, потребление стали в России в 2027 году также прогнозируется близко к уровню 2026 года, предпосылок к росту рынка пока нет.
"Что касается рынка 2027 года, и в том числе в отраслевом разрезе, мы пока не видим никаких оснований считать, что рынок будет расти. Мы считаем, что емкость рынка и потребление примерно будут соответствовать прогнозу потребления 2026 года", — сказал Шевелев, отвечая на вопрос о прогнозе потребления в 2027 году.
 
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